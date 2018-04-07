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Ayağı kayan şüpheli polisle birlikte su birikintisine düştü

Ahmet ACAR/DEMRE, (DHA)- ANTALYA'nın Demre ilçesinde polisin uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı

07 Nisan 2018 16:31

Ahmet ACAR/DEMRE, (DHA)- ANTALYA\'nın Demre ilçesinde polisin uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı. Adliye çıkışında ayağı kayan şüphelilerden M.K. ile koluna kelepçeli olduğu polis memuru su birikintisine düşerek çamura bulandı.
Demre Emniyet Müdürlüğü ekipleri aldıkları bir ihbar sonucu bazı kişilerin gençlere uyuşturucu sattığını tespit etti. Bu kişileri bir süre teknik ve fiziki takibe alan ekipler ilçe merkezindeki Karabucak Mahallesi\'nde bir eve operasyon düzenledi. Evde bulunan Y.K. (24), A.R.K. (29) ve M.K. (22) gözaltına alındı. Evde yapılan aramada ise içime hazır 16 paket eroin, bir miktar esrar, 21 uyuşturucu tablet, eroin hazırlamada kullanılan malzemeler, teneke kutu, limon tuzu, poşet içinde kullanılmış uyuşturucu madde kalıntıları ve muştalar ele geçirildi.
Gözaltına alınan 3 şüpheli Demre Emniyet Müdürlüğü\'nde yapılan sorgularının ardından Demre Cumhuriyet Savcılığı\'na sevk edildi. İşlemlerinin ardından 3 şüpheli çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
SU BİRİKİNTİSİNE DÜŞTÜLER
Cezaevine teslim edilmek üzere adliyeden çıkarılan şüphelilerden M.K.,ayağı kayınca koluna kelepçeli olduğu polis memuruyla birlikte su birikintisine düşerek çamura bulandı.

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