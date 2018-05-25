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Ayağı banka sıkışan Elif'i itfaiye kurtardı

Devrim DERİN/BALIKESİR, (DHA)- BALIKESİR’de, PTT hizmet binasında annesiyle sıra beklerken ayağını banka sıkıştıran 4 yaşındaki Elif Nur Arslan’ı itfaiye ekipleri kurtardı

25 Mayıs 2018 19:56

Devrim DERİN/BALIKESİR, (DHA)- BALIKESİR’de, PTT hizmet binasında annesiyle sıra beklerken ayağını banka sıkıştıran 4 yaşındaki Elif Nur Arslan’ı itfaiye ekipleri kurtardı.
Balıkesir’in merkez Karesi ilçesi Anafartalar Caddesi’nde hizmet veren PTT binasına annesiyle birlikte gelen Elif Nur Arslan, banka oturdu. Annesi sıra beklerden Elif, oynadığı bankın demirlerinin arasına ayağını sıkıştırdı. Annesi ve görevliler, ağlayan Elif\'in ayağını banktan çıkaramayınca itfaiyeye haber verdi. Kısa sürede gelen itfaiye ekibi, minik Elif\'e müdahalede bulundu. Ekiptekiler, bank demirlerini esneterek Elif\'in ayağını çıkardı.
Korkan minik kız, kurtulması ardından annesine sarıldı.

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