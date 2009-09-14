Ayağı alçıdaki işçinin bacağı da yandı

Mersin'in Tarsus ilçesinde, çalıştığı iş yerinde kızaklı demir kapının üzerine düşmesi sonucu kırılan ayağı alçıya alınan işçi, bu kez alçıdaki ayağının yandığını öne sürdü.



Tarsus Belediyesi'nde işçi olarak çalışan evli ve 2 çocuk babası Nail Cengiz (45), Tarsus 70. Yıl Devlet Hastanesi'ne gelerek, ayağını alçıya alan Ortopedi Hastalıkları Uzmanı Mehmet Doğan'dan şikayetçi oldu. Hastane yönetimiyle de görüşen Cengiz, ayağının yanmasında sorumlulukları olanların cezalandırılmasını istedi.



Nail Cengiz, daha sonra, belediyede işçi olarak çalıştığını, görevi başındayken, 22 Haziran 2009 tarihinde gece saat 01.00 sıralarında 2 metre yüksekliğinde 5 metre uzunluğundaki demir kapının raydan çıkmasıyla üzerine düştüğünü belirtti.



Başından yaralandığını ve sol ayağında kırık oluştuğunu anlatan Cengiz, “Tarsus 70. Yıl Devlet Hastanesi'nde ameliyat edildikten sonra ayağıma platin takılarak alçıya alındı ancak, bir süre sonra ayağımda şiddetli yanık ağrısı hissettim. Alçıyı çıkardığımda ayağımın, bileğimden baldırıma kadar yandığını gördüm” dedi.



Ayağındaki yanığın bir türlü iyileşmediğini iddia eden Nail Cengiz, Mersin Üniversitesi Plastik Cerrahi servisine de gittiğini, ancak oradaki doktorların yanığın iyileşmesinin zor göründüğünü belirterek, parça nakli yapılmasını önerdiklerini kaydetti.



Öte yandan, ameliyatı gerçekleştiren 70. Yıl Devlet Hastanesi Ortopedi Hastalıkları Uzmanı Mehmet Doğan ise olayın münferit bir durum olduğunu belirterek, “Hastamızın ameliyatı başarıyla geçti. Ancak ameliyat sonrasında ayağında yanma olmuş. Hastanemizde her gün alçı yapılıyor, kimseden böyle bir şikayet gelmedi. Biz de yanığı görünce şaşırdık. Hastanın fotoğraflarını çektik, ilgili firmayı arayıp, durumu bildirdik. Gerekli tutanakları da hazırladık. Olayı takip ediyoruz” dedi.



