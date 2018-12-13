"Ay'a gittiğimize inanmıyorum" diyen Curry geri adım attı: Şaka yapmıştım

NBA'de Golden State Warriors forması giyen yıldız oyuncu Stephen Curry, geçtiğimiz günlerde "Ay'a gittiğimize inanıyor musun?" sorusuna verdiği "Hayır" cevabının şaka olduğunu açıkladı.

Dijital bir yayında gelen "Ay'a gittiğimize inanıyor musun?" sorusuna "Hayır" diyen Curry, NASA'dan tepki çekmiş ve uzay ajansı tarafından Houston'daki NASA merkezine 'gerçekleri bizzat kendi gözü ile görmesi için' davet edilmişti.

Bu konu hakkında ESPN'e açıklamalar yapan Curry, "Houston'daki NASA merkezine yüzde bin gidiyorum. Tabii ki bunu konuştuğum esnada şaka yapıyordum. Ama kesinlikle NASA'yı ziyaret edeceğim" dedi.