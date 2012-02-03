Ay'a giden Türk bayrağı geri dönüyor



T24 - Apollo 15 ile 1971'de Ay'a götürülen Türk bayrağı tam 41 yıl sonra Türkiye'ye dönüyor. ABD'de yaşayan Türk işadamı Ekmel Anda, yıllardır peşinde olduğu Ay'a giden ilk ve tek Türk bayrağını Amerikalı koleksiyonculardan satın aldığını, uzayda 295.2 saat, ayda üç gün kalan, toplam 1.4 milyon mil uzay yolculuğu yapan tarihi Türk bayrağını İstanbul'da oyuncak müzesine bağışlayacağını açıkladı.





ANKA'da yer alan habere göre; 26 Temmuz 1971'de fırlatılan Apollo 15, görevini 7 Ağustos’ta tamamlayıp Dünyaya döndü. Apollo 15 ile Ay’a Lunar Rover (Ay Arabası) adı verilen dört tekerlekli bir araç indiren astronotlar, Ay’ın yüzeyinde kapsamlı bilimsel araştırmalar yapmıştı. NASA, Apollo 15’in yolculuğunu insanlı olarak gerçekleştirilen en önemli uzay uçuşu olarak adlandırmıştı. Apollo 15’in üç astronotundan biri olan Alfred M. Worden, Türk Bayrağı ile ilgili hazırladığı orijinal belgede, Türk Bayrağı’nın uzay aracının modülünde yolculuk ettiğini ve kendileriyle birlikte 1.4 milyon millik yolu 295.2 saatte kat ettiğini, Ay'da ise üç gün kaldığını belirtti.

ABD’de yıllardır peşinde koştuğu tarihi Türk bayrağını, uzun bir araştırma ve uğraştan sonra satın aldığını belirten Türk işadamı Ekmel Anda, tarihi bayrağı İstanbul’da Sunay Akın’ın açtığı oyuncak müzesine bağışlayacağını, bayrağın önümüzdeki hafta New York’tan İstanbul’a gideceğini söyledi. Anda şöyle devam etti:

"Tarihi bayrak ve astronot Alfred M. Worden’ın hazırladığı sertifika oyuncak müzesinde sergilenecek. Çok gurur verici bir şey bu benim için, Ay’a giden bayrağımızın Türk çocuklarına ilham vereceğine inanıyorum, onların hayallerini süsleyeceğine ve onların vizyonlarını güçlendireceğine inanıyorum. Ay'a giden ilk ve tek Türk bayrağı bu bayrak. Artık bayrağımızı uzaya biz götürelim. Bir gün Türk çocuklarının da hayallerini gerçekleştirmesi için bu bayrağı Türkiye’ye gönderiyorum. Sevgili dostum Sunay Akın çok başarılı bir projeyi hayata geçirdi, bayrağı bulup, satın aldığımı öğrenince çocuklar gibi sevindi."

Oyuncak müzesinin kurucusu yazar Sunay Akın da Ay’a giden tarihi Türk bayrağıyla ilgili ANKA’ya yaptığı açıklamada, "Son birkaç yıl içerisinde yurtdışındaki pek çok tarihi eserin Türkiye’ye kazandırıldığını gazetelerde okuyoruz. Ekmel kardeşimin Ay’a gönderilen bayrağımıza sahip çıkıp, İstanbul Oyuncak Müzesi’ne kazandırması bu konudaki en mutlu haberlerden biridir.

Bayrağımızda Ay var ama onu oraya biz taşıyamadık. Bu tarihi olayı Amerikalıların başarması da rastlantı değildir. Çünkü, uzay konulu ilk oyuncakların çoğu 1920’li yıllarda Amerika’da üretilmiştir. Ekmel kardeşimin armağan ettiği bayrağı bu oyuncak örneklerinin yer aldığı müzemizdeki uzay odamızda sergileyeceğiz. Ziyaretçilerimiz böylelikle hayallerin değerini, gerçeğin hayallerin ayak izini takip ettiğini görecekler. Geçtiğimiz yüzyılın başında çocuklarımız önüne uzay oyuncaklarını biz koysaydık, o bayrağı Ay’a götüren astronot da bir Türk olurdu" diye konuştu.







