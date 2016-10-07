Ay-yıldızlılar sonunu getiremedi

2018'de Rusya'nın ev sahipliğinde yapılacak FIFA Dünya Futbol Şampiyonası grup elemeleri ikinci maçında Türkiye Ukrayna'yı Konya'da konuk etti.

Ay-yıldızlılar 2-0 geriye düştüğü I grubu maçında rakibiyle 2-2 berabere kaldı. Ukrayna 24'üncü dakikada Andriy Yarmolenko'nun penaltı ve 27'nci dakikada Artem Kravets'in golleriyle iki farklı üstünlüğü yakalarken Türkiye bu gollere 45+1'de Ozan Tufan ve 81'inci dakikada penaltıdan Hakan Çalhanoğlu ile karşılık verdi.

Üç dakikada iki gol

Konya'da dolu tribünler önünde oynanan maça kırmızı-beyazlılar iyi başlasa da kısa süre sonra konuk takım oyunda dengeyi kurdu ve ard arda goller buldu. 23'üncü dakikada Ömer Toprak'ın Kravets'e ceza alanı içinde yaptığı dengesiz müdahalede maçın Alman hakemi Manuel Grafe penaltı noktasını gösterdi. Atışı kullanan Yarmolenko kaleci Volkan Babacan'ın altından topu ağlarla buluşturarak Ukrayna'yı 1-0 öne geçti. A millilerin kısa süreli konsantrasyon eksikliğini iyi değerlendiren konuk takım bu golden üç dakika sonra iki farklı üstünlüğe ulaştı. Ceza alanına bu kez sol taraftan giren Kravetz, düzgün bir vuruşla 27'nci dakikada skoru 2-0'a getirdi. Ay-yıldızlılar ilk yarının son bölümlerinde özellikle Emre Mor'un geliştirdiği ataklarla etkili olmaya çalıştı. Genç futbolcunun rakip ceza alanında iki kez yerde kaldığı tartışmalı pozisyonlarda hakem Grafe devam kararı verdi. İlk yarının uzama bölümünde Türkiye farkı 1'e indirdi. Hakan Çalhanoğlu'nun kullandığı şık köşe vuruşunda Ozan Tufan topu kafayla ağlara yolladı (45+1). Ozan Tufan milli formayla 3'üncü golünü atarken ilk yarı Ukrayna'nın 2-1'lik üstünlüğüyle sona erdi.

İkinci yarıdaki baskı galibiyete yetmedi

Fatih Terim ikinci yarıya Hakan Balta ve Enes Ünal'ın yerine Kaan Ayhan ve Tolga Ciğerci'yi alarak başladı. Bu yarıda daha istekli bir görüntü çizen Türkiye Kaan Ayhan, Emre Mor ve Cenk Tosun ile önemli fırsatlar yakaladı. Cenk Tosun'un 70'nci dakikadaki sert şutu direkten döndü. Kontra ataklarla gol arayan konuk takım ise bulduğu pozisyonlarda bu kez kaleci Volkan Babacan'ı geçemedi. 80'nci dakikada Cenk Tosun'un Stepanenko'nun müdahalesiyle yerde kalmasına hakem Grafe penaltı noktasını gösterdi. Vuruşu kullanan Hakan Çalhanoğlu topu ağlara yollayarak skora yeniden dengeyi getirdi (81.).

Kalan bölümde rakip sahada baskısını iyice artıran A milliler önemli fırsatlar yakaladı. 90+1'de Emre Mor'un kullandığı serbest vuruş az farkla dışarı giderken 90+3'te bu kez Hakan Çalhanoğlu kullandığı serbest vuruşta ağları bulamadı ve karşılaşma 2-2 sona erdi.

"Oyuncular olaylardan etkilendi"

Ukrayna karşısında özellikle ilk yarıdaki kötü oyunu futbolcuların maç öncesi yaşanan olaylardan olumsuz etkilenmesine bağlayan milli takımlar teknik direktörü Fatih Terim, "kendi seyircimiz önünde böyle bir oyunun başka bir izahı olamaz" dedi. Yayıncı kuruluşa verdiği röportajda Konya seyircisine teşekkür eden tecrübeli teknik adam "Seyirci özellikle ikinci yarıda bizi tekrar oyuna döndürdü ve 2-0'dan 2-2'yi bulduk. Hatta 3-2 ve 4-2'yi de bulabilirdik. Git-geli çok olan bir maç oldu. İlk 45 dakika için böyle kötü bir başlangıç beklemiyordum. Ama 2-0'dan 2-2'lik skoru yakalamış olmak önemli tabi" diye konuştu.

I grubunda ikinci maç sonunda ikinci beraberliğini alan Türkiye 2 puanla Ukrayna ile 3'üncü sırayı paylaştı. Kosova'yı deplasmanda 6-0 yenen Hırvatistan 4 puanla liderliğini korudu. 2-1 geriye düştüğü maçta Finlandiya'yı 3-2 yenen İzlanda yine 4 puanla ikinci sırada yer aldı.

I grubunda Türkiye 3'üncü maçını 9 Ekim Pazar günü Izlanda ile deplasmanda oynayacak. Finlandiya Hırvatistan'ı ağırlarken Kosova Ukrayna deplasmanına gidecek.

Dünya Kupası Avrupa elemelerinde 6 Ekim'de oynanan maçlarda alınan sonuçlar şöyle;

D grubu: İrlanda 1 - Gürcistan 0, Moldova 0 - Sırbistan 3, Avusturya 2 - Galler 2

G grubu: Makedonya 1 - İsrail 2, Liechtenstein 0 - Arnavutluk 2, İtalya 1 - İspanya 1

I grubu: İzlanda 3 - Finlandiya 2, Türkiye 2 - Ukrayna 2, Kosova 0 - Hırvatistan 6

Dünya Kupası Avrupa elemelerine 7 Ekim Cuma günü A, B ve H gruplarında oynanacak 9 maçla devam edilecek program şöyle;

A grubu: Hollanda - Belarus, Fransa - Bulgaristan, Lüksemburg - İsveç

B grubu: Portekiz - Andorra, Letonya - Faroe Adaları, Macaristan - İsviçre

H grubu: Yunanistan - Kıbrıs, Belçika - Bosna Hersek, Estonya - Cebelitarık

© Deutsche Welle Türkçe

DW/SID, UÇ