-AY YILDIZLILAR GRUP LİDERLİĞİNİ GARANTİLEDİ ANKARA (A.A) - 01.09.2010 - 2010 Dünya Basketbol Şampiyonası C Grubu maçında Türkiye, Porto Riko'yu 79-77 yenerek, grup liderliğini garantiledi. Karşılaşmaya Türkiye, Ömer Onan, Ersan, Kerem Tunçeri, Ömer Aşık, Hidayet, Porto Riko ise Ramos, Barea, Vassalo, Sanchez, Lee ilk beşiyle başladı. Maçın ilk basketini Ramos attı. Karşılıklı boş hücumlarla geçen 1 buçuk dakikanın ardından iki serbest atıştan sadece birini değerlendiren Ersan, Türkiye'nin ilk sayısını kazandırdı. İlk 3 dakika Porto Riko'nun 5-3 üstünlüğüyle geçildi. Sayı üretmek için daha çok boyalı alan dışını tercih eden Porto Riko, üst üste attığı 3 sayılık basketlerle periyodun son 3 buçuk dakikasına 12-9 önde girdi. Bu süre içinde etkili savunma yapamayan Milliler, Ömer Onan'ın 3 sayı çizgisi dışından attığı basketle priyodun son 3 dakikasında 12-12 beraberliği sağladı. İlk çeyrek, Vassallo'nun attığı 3 sayılık baskete, Hidayet'in aynı şekilde cevap vermesiyle 19-19 sona erdi. İlk periyotta savunmada organize olamayan Türkiye, hücumlarda da istediği verimi elde edemedi. Set oyununu iyi uygulan Porto Riko, sekiz 3 sayı denemesinin üçünde başarılı oldu. Türkiye'de ilk çeyrekte göze çarpan isim 8 sayıyla oynayan Ömer Onan oldu. Grubun ilk 3 maçının formda i smi Ersan ise bu periyodu 3 sayıyla tamamladı. ''12 Dev Adam'' ikinci periyoda Ömer Onan'ın 2 sayılık basketiyle başladı, ancak boyalı alan dışından sayı bulmaya devam eden Porto Riko, bu çeyreğin ilk 2 buçuk dakikasında durumu 29-21'e getirdi. Porto Riko, periyotta son 5 dakikaya 31-25 önde girdi. Cenk Akyol, çeyreğin bitimine 3.50 dakika kala attığı basketle farkı 3'e indirdi: (31-28). Hücumda ''akıllı'' oynayan, savunmada ekstra efor sarf eden ve Ersan'ı, Peavy'nin üstün gayretiyle 3 sayıda tutmayı başaran Porto Riko, Barea'nın basketiyle periyodun son 2 dakikasında durumu 35-28'e getirdi. Barea'nın performansıyla öne çıktığı ilk devre 37-30 Porto Riko'nun üstünlüğü ile sona erdi. İlk devrede hızlı hücumlardan 11 sayı yiyen Milliler, rakibini boyalı alanda da tutmakta zorlandı ve buradan atılan 18 sayıya engel olamadı. İlk iki çeyrekte 14.55 dakika görev alan Ersan, 2. periyotta hiç sayı üretemezken, Milli Takım, bu süre içindeki serbest atışlarda yüzde 40 başarı sağladı. 3. çeyreğe başlayan Porto Riko, ilk hücumda skor hanesine Lee ile 3 sayı ekledi ve farkı 10'a çıkardı. Hidayet, bu baskete aynı şekilde cevap verdi ve farkın açılmasını engelledi. Fark, Ömer Onan'ın basketiyle 22.20'nci dakikada 40-37 ile 3'e indi, ancak Lee, buna 3 sayılık basketle karşılık verdi. Boyalı alanda geçit vermeye devam eden Türkiye, bu kez de Ramos'un basketine engel olamadı ve durum 45-37 oldu. Bu dakikadan sonra sahneye çıkan Hidayet, üst üste 5 sayı kazandırdı ve farkı 3'e indirdi: (45-42). Bu periyodun son 4 dakikasına, Porto Riko'nun 50-44 üstünlüğüyle girildi. Türkiye, çeyreğin son 1.44 dakikasına Ersan'ın bulduğu 3 sayılık basketle, 9'a çıkan farkı tekrar 3'e düşürmeyi başardı: (53-50). Semih, serbest atıştan kazandırdığı sayıyla farkı 2'ye indiren isim oldu. Son çeyreğe, Semih'in serbest atıştan kazandırdığı 2 sayının ardından Porto Riko'nun 57-56'lık üstünlüğüyle girildi. Son periyodun başında Milliler, Kerem Gönlüm'ün boyalı alandan kazandırdığı basket ve daha sonra değerlendirdiği serbest atış ile uzun süre sonra ilk kez 59-57 ile öne geçti. Ersan'ın bir sonraki hücumda kazandırdığı 3 sayı, Porto Riko'yu mola almak zorunda bıraktı. Porto Riko, Türkiye'nin son çeyrekte daha iyi savunma yapması ve Barea'nın 4 faulle problem yaşaması neticesinde sayı üretmekte zorlandı ve periyodun ilk 2 buçuk dakikasında 66-57 ile 9 sayı geriye düştü. Türkiye oyunun bu bölümünde 13-0'lık bir seri yakaladı. A Milliler, maçın son 5.45 dakikasına Ersan'ın attığı basketle 68-59 önde girdi. Barea'nın eksikliğini hücum organizasyonlarında hisseden Porto Riko, son 4 buçuk dakikada, Hidayet'in 3 sayılık basketine aynı şekilde karşılık vererek oyunda tutmayı başardı, ancak Semih'in kazandırdığı 5 sayıya engel olamadı ve son 3.17 dakikaya 76-64 geride girdi. Son 2 dakikaya Türkiye, 78-69 önde girdi. Vassallo, son dakika içinde 3 sayı çizgisinin dışından 2 basket atarak durumu 78-75'e getirdi ve son 41 saniyeye 3 sayı farkla Türkiye'nin üstünlüğüyle girildi. Balkman, Türkiye'nin boş hücumundan sonra maçın bitimine 7 saniye kala farkı 1'e indiren sayıyı attı. Milli Takım, taktik faulün ardından Kerem Tunçeri ile kullandığı serbest atışlardan sadece birini değerlendirebildi. Maçın son saniyesinde galip gelme şansını yakalayan Porto Riko, bu imkanı Vassallo ile değerlendiremedi ve Türkiye maçtan 79-77 galip ayrıldı. Maçın en skorer ismi 19 sayıyla oynayan Vassallo oldu. Takım arkadaşı Ramos, 15 sayı kaydederken Porto Riko'da oyunu şekillendiren isim olan Barea, 7 sayıda kaldı. Türkiye'de ise Hidayet 16 sayıyla oynarken, Ersan 12 sayı, 13 ribaund ile ''double-double'' yaptı. Salon: Ankara Hakemler: Sasa Pukl xx (Slovenya), Scott Jason Butler xx (Avustralya), Ilija Beloseviç xx (Sırbistan) Türkiye: Ömer Onan xxx 12, Ersan xx 13, Kerem Tunçeri xx 4, Ömer Aşık xx 4, Hidayet xxx 16, Cenk x 3, Semih xxx 10, Oğuz x 3, Kerem Gönlüm xxx 9, Ender xx 5 Porto Riko: Ramos xxx 15, Barea xx 7, Vassalo xxx 19, Sanchez x 6, Lee xx 11, Rivera x 2, Diaz x, Peavy x 9, Balkman x 6, Santiago x 2, Huertas x 1. periyot: 19-19 Devre: 30-37 (Porto Riko lehine) 3. periyot: 56-57