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Spor

Ay-Yıldızlı judokalar Dünya Gençlik Olimpiyat Oyunları'na hazırlanıyor

İSTANBUL,(DHA) Arjantin'in Buenos Aires kentinde düzenlenecek olan Dünya Gençlik Olimpiyat Oyunları'na katılacak olan milli judocular Ö

24 Ağustos 2018 16:15

İSTANBUL,(DHA)

Arjantin\'in Buenos Aires kentinde düzenlenecek olan Dünya Gençlik Olimpiyat Oyunları\'na katılacak olan milli judocular Ö. Kemal Aydın ve Hasret Bozkurt, Uluslararası Judo Federasyonu\'nun (IJF) Tunus\'ta açtığı ortak çalışmalara katıldı.
Uluslararası Judo Federasyonu (IJF) tarafından Tunus\'ta açılan ve Arjantin\'de yapılacak Dünya Gençlik Olimpiyat Oyunları\'na katılacak ülkelerden ikişer judokanın katıldığı çalışma kampında Ö. Kemal Aydın ve Hasret Bozkurt, kondisyon ve güç topladı.
7-10 Ekim 2018 tarihleri arasında Buenos Aires kentinde gerçekleşecek olan bu büyük organizasyonda tatatmiye çıkacak 31 ülkenin birer kadın ve erkek judocuları; sabah ve akşam olmak üzere verilen teknik antrenmanları IJF eğitmenleri gözetiminde yapıyor.
Ay-Yıldızlı judokalar antrenör Sebahattin Zaimoğlu\'nun denetiminde ise ekstra çalışmalar ve randori yaparak, Dünya Gençlik Olimpiyat Oyunları\'nın hazırlıklarını devam ediyor.

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