Ay yıldızlı formayla ilk yarışmasında Avrupa şampiyonu oldu

Tolga YILDIRIM / ANTALYA,(DHA) - ANTALYA\'da ailesinin yönlendirmesiyle okçuluk sporuna başlaşan Efe Gürkan Maraş (16), milli takıma seçilmesinden 2 hafta sonra katıldığı ilk uluslararası organizasyonda altın madalya kazandı. Avrupa Gençlik Kupası\'nda birinci olan Efe Gürkan, 2020 Tokyo Olimpiyatı\'na katılmayı hedeflediğini söyledi.

Antalya\'da oturan Efe Gürkan Maraş, 7 yıl önce ailesinin yönlendirmesiyle okçuluk sporuna başladı. Efe ve ağabeyinin birlikte eğitim aldığı okçuluktaki heyecanına anne ve babasının da ortak olmasıyla Maraş ailesinin bu spora ilgisi arttı. Farklı yaş kategorilerinde müsabakalara katılan Efe\'nin ağabeyi Serdar Bortay Maraş, 3 yıl önce ABD\'de düzenlenen şampiyonada dünya ikincisi, annesi Aygül Maraş da masterlerde Türkiye üçüncülüğü elde etti. Katıldığı ulusal müsabakalarda dereceler elde eden Efe Gürkan Maraş, 2 hafta önce milli takıma seçildi.

Ay yıldızlı formayı giymenin gururunu yaşayan Efe Gürkan Maraş, İtalya Rovereto\'da yapılan Avrupa Gençlik Kupası 1\'inci Ayak yarışmasına katıldı. Maraş, milli takımla katıldığı ilk uluslararası şampiyonada klasik yay kadet erkeklerde, finalde Belçikalı Senna Roos\'u 6-0 yenerek altın madalyanın sahibi oldu. İlk defa yurt dışında müsabakaya katılan genç okçunun 19 Mayıs\'ta kazandığı Avrupa şampiyonluğu ailesini de gururlandırdı.

Okçulukta hedeflerini anlatan Efe Gürkan Maraş, gelecekte antrenör olmak istediğini söyledi. Bu yıl Bounes Aires\'te yapılacak Gençlik Olimpiyat Oyunları\'na hazırlandığını anlatan Efe Gürkan Maraş, \"Milli takıma seçilmemden kısa süre sonra Avrupa şampiyonu olmak heyecan verici. Son okta elim ayağım titriyordu ama kazandım. Bu yıl gençlik olimpiyatlarına katılmayı çok istiyorum. En büyük hedefim 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları\'nda yarışmak\" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Müsabakadan detay görüntü

-Efeden detay görüntüler

-Efe Maraş\'ın açıklamaları

-Efe\'den detay görüntüler

-Müsabakadan detay görüntüler

Haber:Tolga YILDIRIM Kamera:Emrah GÜL / ANTALYA,(DHA) (FOTOĞRAFLI)