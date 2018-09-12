Ay-yıldızlı danayı, Cumhurbaşkanı'na hediye edecek!

Kayseri'de üzerinde doğuştan Türk bayrağının simgesi ay-yıldız bulunan 2 yaşındaki 'Cesur' isimli boğa, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda, sahibi besici ve Kayseri Ticaret Borsası Meclis Başkan Yardımcısı Hüdaverdi Özet tarafından, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hediye edilecek.

600 kilo ağırlığında Simental cinsi boğanın Kurban Bayramı'nda satılmasına ve kesilmesine kıyamadıklarını belirten Hüdaverdi Özet, hayvanı özel olarak beslediklerini ve gözleri gibi baktıklarını söyledi. Özet, "İnşallah 29 Ekim'de Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan hediye etmek istiyorum. İsterlerse Cesur'u 29 Ekim'de İstanbul'da açılacak olan 3'üncü havalimanının açılışında kurban edebilirler. İsterlerse de çiftliklerine gönderip, ölene kadar burada tutabilirler. Biz kıyamadık. Üzerindeki ay- yıldız boya değildir. Türkiye Cumhuriyeti'nin zaferlerle kazanılmış bayrağının simgesidir. Allah, bayrak simgesini boğamızın üzerine doğuştan koymuştur. Vatan bölünemez, ezan dindirilemez. Her zaman için biz de devletimizin yanındayız. Özel olarak beslendi. İnşallah Reisimize özel olarak götürüp teslim edeceğiz'' dedi. (DHA)