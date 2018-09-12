T24 LogoT24 Logo
Gündem

Ay-yıldızlı boğayı, 29 Ekim'de Cumhurbaşkanı'na hediye edecekler

Oktay ENSARİ- Yasin DALKILIÇ/KAYSERİ, (DHA)- KAYSERİ'de üzerinde doğuştan Türk bayrağının simgesi ay-yıldız bulunan 2 yaşındaki 'Cesur' isimli boğa,  29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda, sahibi besici ve Kayseri Ticaret Borsası Meclis Başkan Yardımcısı  Hüdave

12 Eylül 2018 17:18

Oktay ENSARİ- Yasin DALKILIÇ/KAYSERİ, (DHA)- KAYSERİ\'de üzerinde doğuştan Türk bayrağının simgesi ay-yıldız bulunan 2 yaşındaki \'Cesur\' isimli boğa,  29 Ekim Cumhuriyet Bayramı\'nda, sahibi besici ve Kayseri Ticaret Borsası Meclis Başkan Yardımcısı  Hüdaverdi Özet tarafından, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan\'a hediye edilecek.
600 kilo ağırlığında Simental cinsi boğanın Kurban Bayramı\'nda satılmasına ve kesilmesine kıyamadıklarını belirten Hüdaverdi Özet, hayvanı özel olarak beslediklerini ve gözleri gibi baktıklarını söyledi. Özet, \"İnşallah 29 Ekim\'de Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan hediye etmek istiyorum. İsterlerse Cesur\'u 29 Ekim\'de İstanbul\'da açılacak olan 3\'üncü havalimanının açılışında kurban edebilirler. İsterlerse de çiftliklerine gönderip, ölene kadar burada tutabilirler. Biz kıyamadık. Üzerindeki ay- yıldız boya değildir. Türkiye Cumhuriyeti\'nin zaferlerle kazanılmış bayrağının simgesidir. Allah, bayrak simgesini boğamızın üzerine doğuştan koymuştur. Vatan bölünemez, ezan dindirilemez. Her zaman için biz de devletimizin yanındayız. Özel olarak beslendi. İnşallah Risimize özel olarak götürüp teslim edeceğiz\'\' dedi.

FOTOĞRAFLI

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Oktay ENSARİ Yasin DALKILIÇKAYSERİ DHA KAYSERİTürkEkim Cumhuriyet BayramıKayseri Ticaret Borsası Meclis Başkan YardımcısıCumhurbaşkanı Recep Tayyip ErdoğanSimentalKurban BayramıHüdaverdiEkim Cumhurbaşkanımız Sayın Recep
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24