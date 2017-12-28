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"Ay Yapım, Prison Break'i uyarlayacak, başrolde Kıvanç Tatlıtuğ var"

"FOX’la prensipte anlaşıp, el sıkıştı, iş sözleşmenin imzalanmasına kaldı"

28 Aralık 2017 14:48

Milliyet gazetesi yazarı Ali Eyüboğlu,  dünyaca ünlü dizi Prison Berak'in Ay Yapım tarafından Türkiye'ye uyarlanacağı ve başrolde de Kıvanç Tatlıtuğ'un oynayacağını söyledi.

Eyüboğlu, "Ay Yapım, Amerika’nın ünlü dizilerinden ‘Prison Break’i çekmeye karar verdi ve ilk görüşmeyi FOX Türkiye’yle yaptı. Ay Yapım ve Kıvanç Tatlıtuğ, FOX’la prensipte anlaşıp, el sıkıştı, iş sözleşmenin imzalanmasına kaldı" diye yazdı.

Ali Eyüboğlu'nun Milliyet'teki yazısından ilgili bölüm şöyle:

Kıvanç Tatlıtuğ’la ‘Hadi Be Oğlum’ setindeki sohbetimizden sonra oyuncunun dizi için yine Ay Yapım’la anlaştığını ve senaryo okuduğunu yazmıştım. Bugün sıra, Tatlıtuğ’un senaryosunu okuduğu dizinin ne olduğunu açıklamada...

Bizim işte böyledir. Bir konuda bir şey yazdığınızda devamı gelir. O konuda bilgisi, belgesi olan ilk sizi arar çünkü... Bu kez de öyle oldu.

Tatlıtuğ’un yeni dizisi ve muhtemel kanalı hakkında aldığım taze bilgiler şöyle:

Ay Yapım, Amerika’nın ünlü dizilerinden ‘Prison Break’i çekmeye karar verdi ve ilk görüşmeyi FOX Türkiye’yle yaptı. Ay Yapım ve Kıvanç Tatlıtuğ, FOX’la prensipte anlaşıp, el sıkıştı, iş sözleşmenin imzalanmasına kaldı. Ancak Tatlıtuğ gibi bir ismi FOX’a kaptırmak istemeyen kanallar oyuncuya, son anda reddedemeyeceği kadar para, kaçırmak istemeyeceği kadar cazip bir proje sunarsa veya FOX Türkiye ile Ay Yapım arasında sorun çıkarsa ‘Prison Break’in Türkiye adaptasyonu tarih olur. Çünkü ‘Prison Break’ın hakları diziyi Amerika’da yayınlayan FOX News Corporation’da... Aksi halde sonbaharda başlayacak yeni yayın döneminde Kıvanç Tatlıtuğ, ‘Prison Break’le FOX’un yeni starı olur.

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