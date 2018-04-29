Ay üssü umutlarını artıran 50 km'lik mağara

Dünya'nın uydusu Ay'ın yüzeyini ve jeolojik yapısını incelenen Japon bilim insanları, 50 kilometre uzunluğunda ve 100 metre genişliğinde bir mağara keşfetti.

Ay'ın yörüngesinde dolaşan ve Japonya'ya ait olan Selene adlı uzay aracı, önce 50 metre genişliğinde ve 50 metre derinliğe inen bir mağara buldu.

Bu hafta içindeyse Japon Uzay Araştırmaları Ajansı Jaxa, mağaranın radyo dalgalarıyla incelendiğini ve yüzey altındaki boşluğun 50 kilometre boyunca devam ettiğini duyurdu.

Mağaranın yapısının yeterince dayanıklı olduğu, kayaçlar içinde hapsolmuş su ve buz ceplerinin bulunabileceği de belirtildi.

Japon Ay prensesi Kaguya lakabıyla anılan uzay aracı Selene, elde ettiği bulguları Jaxa'ya gönderdi. Jaxa'daki araştırmacılar, dev mağaranın Marius Tepeleri olarak bilinen ve 3,5 milyar yıl önceki volkanik faaliyetin yol açtığı jeolojik yapıların 200 metre altında olduğunu ifade ediyor.

Jaxa kıdemli araştırmacısı Juniçi Haruyama, düzenlediği basın toplantısında "Bu bölgede lav tünelleri olduğunu tahmin ediyorduk… Ancak bu tünellerin varlığı bugüne kadar kanıtlanamamıştı" dedi.

Haruyama'ya göre bu lav tünelleri, gelecekte kurulması planlanan kalıcı ay üsleri için en ideal noktalar.

Yeraltındaki geniş çalışma alanlarında görev yapacak astronotların mikro meteorlardan ve radyoaktif kozmik ışınlardan korunabileceği ifade ediliyor.

Haruyama, "Bu tünellerin detaylı incelemesi bize aynı zamanda Ay'ın evrimi konusunda da önemli bilgiler sağlayacak" diyor.

Jaxa, Ay tünellerinin gelecekte kurulabilecek üsse taşınması muhtemel ekipmanı ve astronotları aşırı sıcak ve aşırı soğuk hava değişimlerinden de koruyabileceğini söylüyor.

Ay'ın yüzeyinde sıcaklık gündüzleri 107 dereceye çıkıp geceleri ise eksi 153 dereceye kadar düşebiliyor.

Haruyama, tünellerin içinin henüz incelenmediğini belirterek "Bu tünellerin incelenmesiyle yeni keşiflere ulaşabileceğimiz konusunda büyük ümitler var" diyor.