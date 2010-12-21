-AY TUTULMASI TÜRKİYE'DEN GÖZLENEMEDİ ANKARA (A.A) - 21.12.2010 - Ankara Üniversitesi Rasathanesi uzmanlarından Özgür Baştürk, 456 yıl sonra kuzey yarımküre için en uzun gece olan 21 Aralık'a denk gelen ay tutulmasının Türkiye'den izlenemediğini bildirdi. Baştürk, gelecek yıl ilk ay tutulmasının 15 Haziran 2011'de meydana geleceğini belirterek, bu tutulmanın Türkiye'den izlenebileceğini belirtti. Baştürk, yaptığı açıklamada, Dünya'nın tek doğal uydusu Ay'ın, tüm diğer gezegen ve uydular gibi yansıttığı ışığını Güneş'ten aldığını ve Ay tutulması sırasında Dünya, Güneş ile Ay arasına girerek Ay'ın Güneş'ten gelen ışığı Dünya'ya yansıtmasına engel olduğunu anlattı. Ay tutulmaları sırasında Ay'ın bakır renginde göründüğünü belirten Baştürk, yılda birkaç kez gerçekleşen Ay tutulmalarında bugün gerçekleşen tutulmanın güzel bir tesadüfle, gün dönümüne denk geldiğini anımsattı. 21 Aralık'ın, kuzey yarım küre için kışın en uzun gecesi olduğunu anlatan Baştürk, bu tarihten itibaren Güneş'in ufkun üzerinde kaldığı gündüz saatleri uzarken, gece saatlerinin giderek kısalacağını bildirdi. Baştürk, şunları kaydetti: ''Bu güzel tesadüf kayıtlara göre en son 1554 yılında, yani bundan 456 yıl önce girdi. Bu sabah Türkiye saati ile 07.29'da yarı gölgenin Ay üzerine düşmesiyle başlayan tutulma, TSİ 09.40'ta tam tutulma evresine geçti. Tutulma maksimumu ise TSİ 10.16.57'de gerçekleşti. Ay, tutulmanın gözlenebildiği Kuzey Amerika, Güney Amerika'nın bir bölümü ve Kuzeydoğu Asya'da bakır renginde gözlenebildi. Tutulma, Ay Dünya'nın yarı gölgesine girmeden Türkiye'de battığından ülkemizden gözlenemedi. Meraklılar, internetten yayın yapan amatör-profesyonel gökbilimcilerin Ay tutulması görüntülerini izleyebilir.'' Bir sonraki tam Ay tutulmasının, 15 Haziran 2011'de yaşanacağını bildiren Baştürk, ''Tam tutulmanın TSİ 22.12.37'de gerçekleşeceği bu tutulma, ülkemizden gözlenebilecek'' açıklamasında bulundu.