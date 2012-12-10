Ay turizme açılıyor

Ay'a insan taşıma projelerine bir yenisi daha katıldı. ABD Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi'nin (NASA) iki eski üst düzey yöneticisinin kurduğu şirket, 2020 yılına kadar ilk yolcularını Ay'a götürmeyi planlıyor.

Deutsche Welle Türkçe'de yer alan habere göre; Şimdiye kadar hükümetlerin tekelinde olan uzay yolculukları, geçtiğimiz yıllarda özel şirketlerin de devreye girmesiyle giderek ticarî bir alan haline geldi. Başkanlığını eski NASA yöneticilerinden Alan Stern ve yönetim kurulu başkanlığını eski Johnson Uzay Merkezi Müdürü Gerry Griffin'in yürüttüğü Golden Spike şirketi de bu kervana katıldı.

Jüpiter'e yolculuk...

Son iki yıldır proje üzerinde çalışan Golden Spike, gidiş-dönüş bileti için 1.5 milyar dolarlık bir fatura çıkarıyor. Bu tutar, robotların uzaya gönderilebilmesi için hazırlanan hükümet kaynaklı uzay programlarında harcanan miktarla neredeyse aynı.

Uzay turizminin müşteri yelpazesi ise oldukça geniş. Şirket, ülkeler, bilimsel kurumlar ve Ay'ı görmek isteyen tüm müşterilere satış yapabilmeyi amaçlıyor.

Ay’a yolculuk macerası NASA'nın Apollo programıyla başlamış ve Ay'a son Apollo seferi, 40 yıl önce, 7 Aralık 1972 tarihinde düzenlenmişti.