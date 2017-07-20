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Bilim / Teknoloji

Ay tozu açık artırmaya çıkarılacak

Ay tozuna biçilen değer 2 milyon dolar ila 4 milyon dolar arasında deniliyor

20 Temmuz 2017 13:59

ABD'de, Ay'a ilk ayak basan astronot Neil Armstrong'un Apollo 11'de kullandığı, içinde Ay'dan örnekler bulunan torba açık artırmada satışa sunulacak.

Ünlü müzayede firması Sotheby'in New York'taki uzay yolculuklarına dair eşyaların satılacağı açık artırmasında sergilenen torbaya 2 milyon dolar ila 4 milyon dolar fiyat biçiliyor.

Astronot Armstrong'un 1969'da, Ay'dan topladığı örnekleri koyduğu, Beta kumaşı ve polyesterden yapılmış torba, hukuki bir mücadelenin de konusu olmuştu.

Söz konusu torba, daha önce yanlış tanımlanarak internet üzerinden yapılan açık artırmada satılmıştı. 20'ye 30 santimetre ebatlarındaki torbayı 2015'te 995 dolara satın alan Nancy Carlson, test için NASA'ya göndermişti.

Bunun üzerine NASA torbayı geri almak için dava açmıştı. NASA, torbanın Amerikan halkına ait olduğunu savunmuştu ancak federal mahkeme geçen aralık ayında torbanın Carlson'a ait olduğuna hükmetmişti.

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