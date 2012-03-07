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Yaşam

Ay, Titanic'in rotasını mı değiştirdi

Times gazetesi, buzdağına çarparak batan Titanic'in asıl batış sebebinin Ay olabileceğini yazdı

07 Mart 2012 11:40

 

T24 - Titanic felaketinden üç ay önce, Ay'ın Dünya'ya bin 400 yıl sonra ilk kez bu kadar yaklaştığı ortaya çıktı. Bu yakınlaşmanın denizlerde yarattığı hareketliliğin buzdağını Titanic'in rotasına çekmiş olabileceği düşünülüyor.

İngiltere'de yayınlanan Times gazetesi, 15 Nisan 1912'de ilk seferini yaparken bir buzdağına çarparak batan Titanic'in asıl batış sebebinin Ay olabileceğini yazdı.

"Kimilerine göre kaptan, kimilerine göre buzdağı, kimilerine göreyse insanlığın kibiri batırdı Titanic'i" diyen Times, haberini "Ama belki de asıl sebep yukarılarda, bulutların ötesindeydi. Asıl suçlu Ay olabilir mi?" diye sordu.

Habere göre, Teksas Üniversitesindeki bilim insanları, felaketin bugüne kadar göz ardı edilen bir unsuru üzerinde çalışmaya başladı. 'O buzdağı neden oradaydı?'.

Bilim adamlarının hipotezine göre, Titanic felaketinden üç ay önce, Dünya, Güneş ve Ay'ın nadir görülen bir hizalanmasına tanık oldu. Ay Dünya'ya 1400 yılın en yakın mesafesine geldi. Bunun sonucunda meydana gelen gel-git deniz seviyelerini hiç olmadığı kadar yükseltti.

Okyanus akıntılarının modelleri üzerinde yapılan çalışmalar, Titanic'i batıran buzdağının, o noktaya ulaşmak için daha kuzeydeki sulardan taşınmış olması gerektiği sonucuna ulaşıyor. Yapılan hesaplar, buzdağının, kuzeydeki sulardan felaketten üç ay önce, yani Ay'ın Dünya'ya en yakın olduğu zaman kopmuş olması gerektiğini gösteriyor.

 

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