Ay sonunu zor getiren milletvekilleri için yardım kampanyası

Büyük Birlik Partisi Bolu Milletvekili aday adayı Mahmut Alan, kentin en işlek caddesinde milletvekilleri için kutu koyup para topladı.

DHA'nın haberine göre, Çevre ve Şehircilik Bakanı İdris Güllüce katıldığı bir programda "Siz sanmayın milletvekilliği öyle çok paralı maralı iş değildir. Milletvekili olduğunuzda sanırsınız ki, çok parası marası olur. Milletvekilleri ay sonunu zor getirir, onu da söyleyeyim" diye açıklamalarda bulundu.



BBP Bolu Milletvekili aday adayı Alan, İzzet Baysal Caddesi'nde "Ayın sonunu getiremeyen vekiller için yardım kampanyası. Asgari ücretli sende bir el at" yazılı pankart açıp milletvekilleri için para toplayarak Bakan Güllüce'nin açıklamalarını protesto etti.



Caddede yürüyen vatandaşlarda meraklı bakışlarla protesto eylemini izlediler. Kutuya para atan vatandaşlarda milletvekili maaşlarının yetmemesine tepki gösterdiler. Alan da milletvekilleri için 20 TL para verdi.

'Madem yetmiyor, destek olalım dedik'

Eyleme bazı vatandaşlar da destek verdi. Bakan Güllüce'nin milletvekili maaşlarının yetmediğine yönelik açıklamasına tepki gösteren Alan, "Dün Çevre ve Şehircilik Bakanı İdris Güllüce milletvekili maaşlarının yetmediğini ve ay sonunu zor getirdiklerini söylediler. Bende bir vekil adayı olarak para toplayayım dedim. Madem yetmiyor bizde Bolu'dan destek olalım dedik. 950 TL olan asgari ücretliyi, emekliyi, işçiyi, memuru düşünmeden bu şekilde 'Paramız yetmiyor' demesi bana çok üzücü ve manidar geldi. Biz de bu hissiyatı hissederek onlara para toplamak istedik. İşçinin, memurun, asgari ücretlinin sıkıntılarını üç ay kavga edip tartışanlar hepsi bir araya gelip bir günde milletvekili maaşlarına zam yaptılar. Biz orada olursak kesinlikle bunun altına imza atmayacağız. Biz sahte vekillerden değiliz, buradan tepkimizi gösterdik. Allah onlara hidayet versin, akıl versin" diye konuştu.