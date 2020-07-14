Ay, sanılandan 85 milyon yıl daha genç

Space.com'un haberine göre, Alman Uzay Merkezi'nde görevli bilim insanlarının yaptığı çalışmaya göre; ekip, Ay'ın yaşını hesap etmek için matematiksel modellerden faydalandı.

Çalışma, Dünya'nın uydusunun 4,425 milyar yıl önce oluştuğunu ve sanılandan 85 milyon yıl daha genç olduğunu ortaya koydu.

Öte yandan, Ay'ın bir zamanlar dev ve kızgın bir magma okyanusuna sahip olduğu da keşfedildi.

Bilim insanları, Ay'ın, Mars büyüklüğünde bir ön gezegenin genç Dünya'ya çarpması sonucu ortaya çıkan kozmik enkazdan 4,510 milyar yıl önce oluştuğunu varsayıyordu.