T24 LogoT24 Logo
Bilim / Teknoloji

Ay, sanılandan 85 milyon yıl daha genç

14 Temmuz 2020 17:55

Gök bilimciler, Ay'ın satılanın aksine 4 bin 510 değil 4 bin 425 milyar yıl önce oluştuğunu hesapladı. 

ETİKETLER

aydünyaay kaç yaşındaay ne zaman oluştu
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24