Ay misyonları: 2022'de neden herkes Ay'a gitmek istiyor?

Bu misyonların çoğu Ay'ın kendisini araştırmayı amaçlarken, bazılarının daha büyük hedefleri var.

Dr Leinhardt, "Bazı misyonlar, bir alanı daha ileriye taşıyan uzun vadeli hedeflere sahip ve Ay'a yapılan yolculuklar, hem bu konseptin kanıtı hem de yeni teknoloji ve işbirliklerini test etmek için bir fırsat" diyor.

Peki her bir görev neyle ilgili ve amaçları ne? İşte bu yıl Ay'ı bekleyenler:

NASA Artemis-1 misyonu ve Capstone

Mart ayında Artemis-1 misyonu, bu iddialı hedef için zemin hazırlamaya başlayacak.

Artemis 1'deki komuta koltuğuna oturacak bir manken dışında, görev mürettebatsız olacak. Bu, Apollo 13'ü güvenli bir şekilde Dünya'ya geri getirmede kilit bir oyuncu olan Arturo Campos'un adını taşıyan gerçeğe yakın bir manken.

Campos'un rolü, Artemis astronotlarının fırlatma, giriş ve görevlerinin diğer dinamik aşamalarında kullanacakları uzay giysisini test etmek olacak.

NASA'nın yeni Uzay Fırlatma Sistemi (SLS) - dünyanın en güçlü roketi - görevi başlatacak ve mürettebat aracının güvenliğini test etmek için Orion uzay aracını Ay'ın etrafında taşıyacak.

NASA, yaklaşık 2.760 santigrat derece ısı yaratan bir hızla Dünya'ya yeniden girişi sırasında Orion'un ısı kalkanıyla ilgili verilere yakından bakacak.

Bu yıl ayrıca Artemis programının bir diğer önemli unsuru büyük bir adım atacak: Capstone (Cislunar Otonom Konumlandırma Sistemi Teknolojisi Operasyonları ve Navigasyon Deneyi) Artemis programına yol gösterici bir misyon olacak.

NASA, Dünya yörüngesinde dönerken Ay ile birlikte dönen, Ay merkezli bir yörüngeyi denemek için yine Mart 2022'de Capstone'un uzay aracı olarak mikrodalga fırın büyüklüğündeki CubeStat uydusunu fırlatacak.

Amaç, gelecekteki yolculuklarda astronotların güvenliğini sağlamak.

'Nihai hedef Mars'

Bu testle elde edilecek bilgiler, Artemis programının bir diğer önemli bileşeni olan Gateway için operasyonel modellerin teyit edilmesine yardımcı olacak.

NASA bunu "Ay'ın yörüngesinde dönen ve insanların Ay yüzeyine uzun süreli dönüşü için gerekli desteği sağlayan çok amaçlı bir üs" olarak tanımlıyor.

Her şey yolunda giderse 2025'te Artemis-3, 1972'deki Apollo 17 görevinden bu yana ilk kez Ay'a inmiş olacak. Bu misyonun ayrıca ilk kadın astronotu ve Ay'a inen ilk siyah veya farklı etnik kökene sahip astrontu da dahil etmesi planlanıyor.

Central Florida Üniversitesi'nden bir gezegen bilimcisi olan Dr. Hannah Sargeant, Ay'a odaklanmanın daha büyük bir vizyonun parçası olduğunu belirtiyor. Gateway ayrıca derin uzay araştırmaları için bir hazırlık noktası olarak da tasarlandı.

"Ay'a yapılan robotlu misyonlar, bu yol haritasındaki ilk adımlardan biri; Ay uzay istasyonuna, bir Ay üssüne ve nihayetinde Mars'a mürettebatlı misyonlara yolu açıyor" diyor.

Hindistan, Japonya, BAE misyonları

Diğer ülkeler ve şirketler de bu yıl Ay'a göz dikti.

Bazıları araştırma yürütecek, bazıları da malzeme ve ekipman teslim edecek.

Daha önceki bir Ay inişinin başarısız olmasından iki yıl sonra, Hindistan Uzay Araştırmaları Örgütü (ISRO) şimdi 'Chandrayaan-3' adlı bir Ay keşif görevi planlıyor. 2022'nin üçüncü çeyreğinde, Ay'da gezen bir robot ve sabit iniş aracı taşıyan bir uzay aracı fırlatılacak.

Japonya'nın bu yıl iki iddialı ay projesi var.

Japon Uzay Ajansı (JAXA), Nisan 2022'de bir Ay'a iniş aracı fırlatmayı planlıyor.

SLIM (Ay'ı Araştırmak için Akıllı İniş) olarak adlandırılan bu araç, Ay'a iniş için doğru teknikleri gösterecek ve yüz tanıma sistemlerinden gelen teknolojiyi uygulayarak Ay kraterlerini keşfedecek. X-ışınlı Görüntüleme ve Spektroskopi Misyonu (XRISM) uzay teleskobu da araçta olacak.

Japon uzay şirketi ispace de 2022'nin ikinci yarısında Ay'a bir iniş aracı gönderecek. Mission 1 (M1), JAXA'nın ticari Ay keşif programı 'Hakuto-R'nin bir parçası ve iki keşif robotu taşıyacak.