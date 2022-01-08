Ay misyonları: 2022'de neden herkes Ay'a gitmek istiyor?

Amaç, gelecekteki yolculuklarda astronotların güvenliğini sağlamak.
Her şey yolunda giderse 2025'te Artemis-3, 1972'deki Apollo 17 görevinden bu yana ilk kez Ay'a inmiş olacak. Bu misyonun ayrıca ilk kadın astronotu ve Ay'a inen ilk siyah veya farklı etnik kökene sahip astrontu da dahil etmesi planlanıyor.
Central Florida Üniversitesi'nden bir gezegen bilimcisi olan Dr. Hannah Sargeant, Ay'a odaklanmanın daha büyük bir vizyonun parçası olduğunu belirtiyor. Gateway ayrıca derin uzay araştırmaları için bir hazırlık noktası olarak da tasarlandı.
"Ay'a yapılan robotlu misyonlar, bu yol haritasındaki ilk adımlardan biri; Ay uzay istasyonuna, bir Ay üssüne ve nihayetinde Mars'a mürettebatlı misyonlara yolu açıyor" diyor.
Daha önceki bir Ay inişinin başarısız olmasından iki yıl sonra, Hindistan Uzay Araştırmaları Örgütü (ISRO) şimdi 'Chandrayaan-3' adlı bir Ay keşif görevi planlıyor. 2022'nin üçüncü çeyreğinde, Ay'da gezen bir robot ve sabit iniş aracı taşıyan bir uzay aracı fırlatılacak.
SLIM (Ay'ı Araştırmak için Akıllı İniş) olarak adlandırılan bu araç, Ay'a iniş için doğru teknikleri gösterecek ve yüz tanıma sistemlerinden gelen teknolojiyi uygulayarak Ay kraterlerini keşfedecek. X-ışınlı Görüntüleme ve Spektroskopi Misyonu (XRISM) uzay teleskobu da araçta olacak.
Bunlardan biri, JAXA tarafından yapıldı ve Ay'ın yüzeyini keşfedecek küçük ölçekli, iki tekerlekli bir gezici robot. Diğer gezici ise Ay'ın toprağını test edecek ve Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) yapımı dört tekerlekli Rashid adlı robot.
Rusya'dan Luna 25, Güney Kore'den Pathfinder
Rusya'nın 2022 ay misyonu Luna 25 olarak adlandırılıyor.
Bu Rusya'nın hem 45 yıl sonra Ay yüzeyine yaptığı hem de Ay'ın güney kutbuna inecek ilk görev olacak. NASA insanlı Ay misyonlarını bu bölgeye yapmayı düşünüyor.
Rus uzay ajansı Roscosmos, bu uçuşu Temmuz 2022 için planladı.
Güney Kore'nin uzay ajansı Kore Havacılık ve Uzay Araştırma Enstitüsü, Kore Pathfinder Lunar Orbiter'ı (KPLO) Ağustos 2022'de Ay'a fırlatacak.
KPLO, Ay'ın yüzeyini inceleyecek ve ay kutuplarına yapılacak gelecekteki görevlerin planlanmasına yardımcı olacak.
NASA'nın ticari robotları
Ay'a gitme telaşında olan özel şirketler de var.
Ticari Ay Yükü Hizmetleri (CLPS) adı verilen bir NASA programı kapsamında şirketler, Ay'ın yüzeyine ulaşım hizmetleri sağlamak için rekabet edecek.
Houston merkezli Intuitive Machines, 2022'nin başlarında Ay'ın yüzeyine faydalı malzemeleri taşımak için Nova-C adlı altı ayaklı bir ay robotu kullanmayı hedefliyor.
Daha sonraki bir görev, Pennsylvania merkezli Astrobotic Technology tarafından 2022 ortalarında başlatılacak. Şirketin Peregrine Mission 1'i kutu şeklinde, dört ayaklı bir arazi aracına sahip bilimsel araştırma malzemelerini taşıyacak.
Misyonların amacı ne?
Dr. Sargeant, birçoğunun, mürettebatı ve ekipmanı Ay tozu ve yoğun güneş rüzgarı gibi tehlikeli her şeyden korumanın yollarını bulmak amacıyla Ay ortamını araştıracağını söylüyor.
Bu misyonlar ayrıca bilim insanlarına su gibi kaynaklar üretmek için kullanabilecekleri prototip ekipmanı ve deneyleri test etme fırsatı verecek.
Dr. Sargeant, "Ürettikleri değerli malzemelere güvenecek ekiplerimizi oraya göndermeden önce, bu makinelerin çalıştığından emin olmak istiyoruz" diyor ve ekliyor:
"Nihayetinde bu kaynaklar, Mars'a ileriye dönük görevler göndermek için gereken yakıtı üretmek için kullanılabilir.
"Ay aynı zamanda kızıl gezegende bir gün kullanmak istediğimiz teknolojiler için test yatağı görevi görüyor. Mars'a ulaşmak için en az altı ay gerekirken, sadece üç gün uzaklıktaki Ay çok daha yakın."