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Çevre

Ay her zamankinden daha büyük görülecek

Ay bugün dünyaya her zamankinden 50.000 kilometre daha yakın olacak ve bu sayede her zamankinden daha büyük görülecek

12 Temmuz 2014 17:10

Dünyanın etrafında dönen Ay, zaman zaman dünyaya yaklaşması sonucu alıştığımızdan daha büyük bir şekilde görülüyor.

Ay bugün dünyaya her zamankinden 50.000 kilometre daha yakın olacak. Süper Ay olarak adlandırılan bu olay sayesinde Ay, her zamankinden daha büyük ve daha parlak olarak görülecek.

Bu yıl ikincisi gerçekleşecek olan süper Ay daha önce 30 Ocak 2014’te gerçekleşmişti. Bugün Ay’ın Dünyaya en yakın olacağı konum değil. 10 Ağustos 2014’te Ay dünyaya en yakın konumuna gelecek ve bu sayede senenin en büyük ayı dünyadan gözlenebilecek. 

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