Ay görevi de krizden etkilendi

NASA'nın 2018'de Ay görevi için fırlatmayı hedeflediği Ares V roketinin fırlatılış tarihi sessizce revize ediliyor. ABD'nin Uzay Ajansı, bu tarihi 2020'den sonra bir tarihe çekebilir.



Son birkaç haftadır Kennedy Uzay Merkezi'nde yapılan toplantılarda bir araya gelen ajans yöneticileri, çalışanlara ve iş ortaklarına Ares V roketinin fırlatılma tarihinin erteleneceğini açıkladı.



Bu gecikmenin iki yılı bulabileceği ifade ediliyor.



NASA'nın eski yöneticisi Mike Griffin, geçtiğimiz hafta özellikle George Bush yönetiminindeki Beyaz Saray'ı hedef alan konuşmasında Ares V ve diğer Ay göreveleri için 2015 yılına kadar onaylanmış olan 4 milyar dolarlık bütçenin 400 milyon dolara düşürülmesinden dolayı dert yandı.



Griffin, bir özel şirketin uzay gezileri tanıtım etkinliğinde bütçe kesintisine sitem ederek "4 Milyar dolarlık bu bütçe, Ares V itici roketlerinin ve Altair Ay modülünün geliştirilmesi için harcanacaktı, ancak sadece yarım milyon dolar ile bunun yapılması mümkün değil." dedi.



NASA, daha önce kamuoyuna yaptığı açıklamalarda, insanın yaptıüı en güçlü roket olacak Ares V'nin 2018 tarihinde Ay'a ulaşacağına değinmişti. Bu görevde, Ay'a astronot gönderilecek ve çok sayıda deney yapılması planlanıyorı.