Ay'dan getirilen toprakla, ilk kez bitki yetiştirildi

ABD’de bulunan Florida Üniversitesi’ndeki bilim insanları, ilk defa Ay’dan getirilen toprakta bitki yetiştirdiklerini açıkladı. Bilim insanları bu çalışmanın, Ay'da uzun süre kalmayı mümkün kılmak için çok önemli bir adım olduğunu ve dünyevi etkilerinin bulunduğunu belirtti.

BBC'de yer alan habere göre; araştırmacılar, turpgiller familyasından fare kulağı teresi yetiştirmek için, 1969-1972 Apollo görevi sırasında Ay'dan toplanan küçük toz örneklerini kullandılar ve ekilen tohumlar, 2 gün içinde filizlendi.

Bulgular hakkında bir makale kaleme alan Florida Üniversitesi’nden Profesör Anna-Lisa Paul, Ay'dan getirilen toprakta bulunan bitkilerin 6. güne kadar geliştiklerini, ancak daha sonra stres belirtisi gösterdiklerini ve bodur kaldıklarını aktardı.

Araştırmanın; NASA'nın, tarımsal yeniliklerin kilidini açmak için nasıl çalıştığının önemli bir örneği olduğunu ifade eden NASA (ABD Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi) Şefi Bill Nelson,"Gelecekte, derin uzayda yaşayan ve faaliyet gösteren astronotlar için gıda kaynaklarını geliştirmek amacıyla Ay ve Mars'ta bulunan kaynakları kullanmamız gerekecek. Bu nedenle, bu çalışma, NASA'nın uzun vadeli insani keşif hedefleri için kritik önem taşıyor. Aynı zamanda, bu temel bitki yetiştirme çalışması, NASA'nın, Dünya'da gıda kıtlığı olan bölgelerde, bitkilerin stresli koşulların üstesinden nasıl gelebileceğini anlamasına yardımcı olacak" dedi.

Ay'dan getirilen çok fazla toprak bulunmamasının, araştırmacılar için zorluk yarattığı ve Florida Üniversitesi'ndeki araştırma ekibine, bitki başına 1 gram toprak verildiği öğrenildi.