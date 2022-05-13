Ay'dan getirilen toprakla, ilk kez bitki yetiştirildi

ABD’de bulunan Florida Üniversitesi’ndeki bilim insanları, ilk defa Ay’dan getirilen toprakta bitki yetiştirdiklerini açıkladı. Bilim insanları bu çalışmanın, Ay'da uzun süre kalmayı mümkün kılmak için çok önemli bir adım olduğunu ve dünyevi etkilerinin bulunduğunu belirtti.
Araştırmanın; NASA'nın, tarımsal yeniliklerin kilidini açmak için nasıl çalıştığının önemli bir örneği olduğunu ifade eden NASA (ABD Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi) Şefi Bill Nelson,"Gelecekte, derin uzayda yaşayan ve faaliyet gösteren astronotlar için gıda kaynaklarını geliştirmek amacıyla Ay ve Mars'ta bulunan kaynakları kullanmamız gerekecek. Bu nedenle, bu çalışma, NASA'nın uzun vadeli insani keşif hedefleri için kritik önem taşıyor. Aynı zamanda, bu temel bitki yetiştirme çalışması, NASA'nın, Dünya'da gıda kıtlığı olan bölgelerde, bitkilerin stresli koşulların üstesinden nasıl gelebileceğini anlamasına yardımcı olacak" dedi.
Ay'dan getirilen çok fazla toprak bulunmamasının, araştırmacılar için zorluk yarattığı ve Florida Üniversitesi'ndeki araştırma ekibine, bitki başına 1 gram toprak verildiği öğrenildi.
1969 yılından itibaren üç yıllık süre boyunca, NASA astronotları, Ay yüzeyinden 382 kilogram Ay taşı, çekirdek numuneleri, çakıl taşları, kum ve toz getirmişti.