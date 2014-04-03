Ay 4,47 milyar yaşında

Astrofizikçilerin hesaplamalarına göre, Dünya'nın uydusu Ay, 4,47 milyar yıl önce bir çarpışma sonucu
oluştu. Aynı çarpışmada Dünya da bugünkü görüntüsünü aldı.
Nature dergisinde yayınlanan araştırma sonuçlarına göre, Mars büyüklüğünde bir gök cismi Dünya
gezegenine çarptı ve gezegende metal çekirdek ve kayalık bir yapının oluşumuna katkı sağladı.
Güneş Sistemi'nin oluşumundan 95 milyon yıl sonra Ay'ın bu çarpışmayla oluştuğu belirtildi.
Cote D'Azur Gözlemevi'nden Alman, Fransız
ve ABD'li bilim insanlarının geliştirdiği yeni bilgisayar
simülasyonu bu tarihlemede yardımcı oldu. Araştırmacılar, Güneş Sistemi'nde toz ve taş parçalarının nasıl
bugünkü gezegenlere dönüştüğü sorusuna yanıt aradılar. Hesaplamalarına göre, embriyo gezegenler
büyüdü
ve kayalık gezegenlerle çarpışarak bugün bildiğimiz şekillerini aldı.
İlk tahminlere göre, Dünya'nın bugünkü halini Güneş Sistemi'nin ilk 150 milyon
yılı içinde aldığı yönündeydi.
Yeni simülasyon bu tarihin Güneş Sistemi'nin oluşumundan 95 milyon sonra olduğunu gösteriyor. Ancak
astrofizikçiler + ve – 32 milyon yıllık bir kaymayı da göz önünde bulunduruyor.