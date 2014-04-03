Ay 4,47 milyar yaşında

Astrofizikçilerin hesaplamalarına göre, Dünya'nın uydusu Ay, 4,47 milyar yıl önce bir çarpışma sonucu

oluştu. Aynı çarpışmada Dünya da bugünkü görüntüsünü aldı.

Nature dergisinde yayınlanan araştırma sonuçlarına göre, Mars büyüklüğünde bir gök cismi Dünya

gezegenine çarptı ve gezegende metal çekirdek ve kayalık bir yapının oluşumuna katkı sağladı.

Güneş Sistemi'nin oluşumundan 95 milyon yıl sonra Ay'ın bu çarpışmayla oluştuğu belirtildi.

Cote D'Azur Gözlemevi'nden Alman, Fransız

ve ABD'li bilim insanlarının geliştirdiği yeni bilgisayar

simülasyonu bu tarihlemede yardımcı oldu. Araştırmacılar, Güneş Sistemi'nde toz ve taş parçalarının nasıl

bugünkü gezegenlere dönüştüğü sorusuna yanıt aradılar. Hesaplamalarına göre, embriyo gezegenler

büyüdü

ve kayalık gezegenlerle çarpışarak bugün bildiğimiz şekillerini aldı.

İlk tahminlere göre, Dünya'nın bugünkü halini Güneş Sistemi'nin ilk 150 milyon

yılı içinde aldığı yönündeydi.

Yeni simülasyon bu tarihin Güneş Sistemi'nin oluşumundan 95 milyon sonra olduğunu gösteriyor. Ancak

astrofizikçiler + ve – 32 milyon yıllık bir kaymayı da göz önünde bulunduruyor.

