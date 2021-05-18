Axios: Donald Trump görevdeki son günlerinde dünyanın dört bir yanındaki ABD askerlerini geri çekmeye çalıştı

Eski ABD Başkanı Donald Trump'ın seçimi kaybettikten sonra görevde kaldığı kısa süre içinde Savunma Bakanlığı'na bir mesaj göndererek Irak, Suriye, Afganistan, Afrika ve Almanya'dan ABD askerlerinin çekilmesini istediği ortaya çıktı.

Axios'un haberine göre, eski ABD Başkanı Donald Trump'ın en yakın danışmanlarından biri olan John McEntee, 9 Kasım 2020'de emekli albay Douglas Macgregor'a bir not ileterek "Başkan, senden bunu yapmanı istiyor" dedi. Söz konusu notta "Bizi Afganistan, Irak ve Suriye'den çıkar. Almanya'dan tamamen çekilinsin ve Afrika'dan çıkılsın" ifadelerinin yer aldığı belirtildi.

Habere göre, dönemin Savunma Bakanı Christopher Miller'ın üst düzey danışmanı görevi teklifini aşan Albay Macgregor, McEntee'ye, Trump'ın görevde 10 günü kalmışken böyle sert bir adımın atılmasının mümkün olmadığını düşündüğünü söyledi. McEntee ise "O zaman yapılabilecek kadarını yap" dedi.