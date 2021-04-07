Axios: Caitlyn Jenner, California valiliğine adaylığını koymayı planlıyor

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Eski televizyon yıldızı Caitlyn Jenner'ın California valiliği için adaylığını koymayı düşündüğü belirtildi.

Axios'a konuşan 3 kaynak, Jenner'ın adaylık için üç siyasi danışman ile görüşme halinde olduğunu söyledi.

California eyaletinde bazı Cumhuriyetçiler imza toplayarak erken seçim ilan edilmesini zorunlu kılmaya çalışıyor. Jenner gibi ünlü bir Cumhuriyetçi ve eski Trump destekçisinin yarışa girmesi ülkenin en yüksek nüfuslu eyaleti ve Demokratların kalesi olarak bilinen California'daki yarışa ülke genelinde dikkat çekebilir.

Mevcut Vali Gavin Newsom'un vergi ve göçmen politikaları Cumhuriyetçilerin tepkisini çekmiş, aynı isimler Demokrat liderin Koronavirüs pandemisi sürecini de iyi yönetmediğini savunmuştu.