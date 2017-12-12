T24 LogoT24 Logo
Dünya

AXA yeşil yatırım hedefini dört katına çıkardı

İstanbul, 12 Aralık (DHA) – AXA Holding, iklim değişikliğiyle mücadele adına gerçekleştireceği yatırımlar için hedefini dört katına çıkartarak 12 milyar euroya yükselttiğini açıkladı

12 Aralık 2017 16:45

İstanbul, 12 Aralık (DHA) – AXA Holding, iklim değişikliğiyle mücadele adına gerçekleştireceği yatırımlar için hedefini dört katına çıkartarak 12 milyar euroya yükselttiğini açıkladı. Bu rakam Paris İklim Anlaşması şef müzakereci Christiana Figueres’in ülkelere tavsiye ettiğinin iki katı büyüklüğünde.
Şirket 2020 yılına kadar 12 milyar euro yeşil yatırım yapacak. AXA’nın 2020 yeşil yatırım hedefi üç milyar euro seviyesindeydi ve 2017 yılı bitmeden, iki yıl gibi bir sürede firma üç milyar euroluk yatırımı şimdiden gerçekleştirdi.
Şirket 2015 yılında yine 500 milyon euroluk yatırımını fosil yakıt şirketlerden çekme kararı almıştı. AXA, bu konuda da hedef yükselterek, üç milyar euroluk yatırımını fosil yakıt şirketlerinden geri çekme kararı aldı.
Bunların yanında, açıklamaya göre AXA artık, yeni kömür santrali projelerini sigortalamayacak.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Aralık DHAAXA HoldingBuParisAnlaşmasıChristiana FigueresinAXAnınAXABunların

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Canlı yayında sessizlik anları; "İstanbul'a 1 yıl lale ekmezseniz bütün...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

Motoru Bosch'tan, bataryası Çin'den; 'yerli' otomobilin CEO'sundan fiyat açıklaması...

Antalya Büyükşehir Belediyesi ihaleyi iptal etmişti: Alkoçlar'ın da ortağı olduğu...

Emniyet'in aradığı Fettah Tamince, Acun Ilıcalı'nın Elazığ için başlattığı bağış...

Acun Ilıcalı, Elazığ için 73 milyon lira bağış topladı; Bakan...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24