AXA yeşil yatırım hedefini dört katına çıkardı

İstanbul, 12 Aralık (DHA) – AXA Holding, iklim değişikliğiyle mücadele adına gerçekleştireceği yatırımlar için hedefini dört katına çıkartarak 12 milyar euroya yükselttiğini açıkladı. Bu rakam Paris İklim Anlaşması şef müzakereci Christiana Figueres’in ülkelere tavsiye ettiğinin iki katı büyüklüğünde.

Şirket 2020 yılına kadar 12 milyar euro yeşil yatırım yapacak. AXA’nın 2020 yeşil yatırım hedefi üç milyar euro seviyesindeydi ve 2017 yılı bitmeden, iki yıl gibi bir sürede firma üç milyar euroluk yatırımı şimdiden gerçekleştirdi.

Şirket 2015 yılında yine 500 milyon euroluk yatırımını fosil yakıt şirketlerden çekme kararı almıştı. AXA, bu konuda da hedef yükselterek, üç milyar euroluk yatırımını fosil yakıt şirketlerinden geri çekme kararı aldı.

Bunların yanında, açıklamaya göre AXA artık, yeni kömür santrali projelerini sigortalamayacak.