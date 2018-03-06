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Ekonomi

AXA XL Group'u 12.4 milyar euroya satın aldı

İstanbul, 6 Mart (DHA) – AXA, ticari elementer branşında önde gelen sigorta şirketlerinden XL Group’u 12

06 Mart 2018 14:07

İstanbul, 6 Mart (DHA) – AXA, ticari elementer branşında önde gelen sigorta şirketlerinden XL Group’u 12.4 milyar euro’ya satın alarak bu alanda dünya lideri konumuna yükseldi.

AXA, Kuzey Amerika, Avrupa ve Asya-Pasifik bölgelerinde hizmet veren ve ticari elementer branşın önde gelen şirketlerden olan XL Group’u, ilerleyen dönemlerde şirketin gelirlerine ve değer yaratımına katkısı olacağı öngörüsüyle, 12.4 milyar euro’ya satın aldığını duyurdu.

Şirketten yapılan açıklamada, \"Satın alma operasyonu ile AXA, dünyada ticari ve kurumsal hayat dışı  sigorta branşında lider konumuna yükseldi\" denildi.

XL Group’un satın alınmasının AXA’yı ticari ve kurumsal hayat dışı  sigorta branşlarında bir numaralı sigorta şirketi konumuna getirdiğini söyleyen AXA CEO’su Thomas Buberl, “Bu satın alma paydaşlarımız açısından risk çeşitliliğini artırmasının yanı sıra daha karlı ve sürdürülebilir  güçlü büyüme beklentilerini beraberinde getiriyor ve bize uzun vadeli değer yaratma olanağı sunuyor. Gelecekte AXA’nın profili dengeli sigorta risklerine doğru şekillenirken finansal riskleri de azalacak” dedi.

Geniş bir coğrafyada hizmet veren XL Group’un alanında uzman ekipleri ve müşterilerine sunduğu yenilikçi çözümlerle tanındığını ifade eden Buberl sözlerini şöyle sürdürdü:

\"Ticari ve Kurumsal Sigortalar alanında  XL Group ile güçlerimizi birleştirerek özel branşlar ve reasürans dahil konumumuzu bir üst noktaya taşıyarak varlığımızı artıracağız. İki şirketin de insanlar, risk yönetimi ve inovasyon konusunda ortak bir bakış açısı ve kültürü var. Bu da AXA’yı  hayat dışı sigorta sektöründe değişen geleceğe hazır kılıyor.\" (Fotoğraflı)

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