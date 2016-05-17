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Dünya
Deutsche Welle

Avusturya’nın yeni başbakanı Christian Kern

Avusturya’da Werner Faymann’ın yaklaşık 1 hafta önceki istifasıyla boşalan başbakanlık görevine Christian Kern’in geleceği kesinleşti.

17 Mayıs 2016 19:30


Avusturya Sosyal Demokrat Partisi'nin (SPÖ) eyalet teşkilatı liderleri, Kern'in parti genel başkanlığı ve başbakanlık görevlerine getirilmesine oybirliğiyle karar verdi. Avusturya basın ajansı APA'nın haberine göre parti yönetimi de Kern'i resmi olarak aday gösterdi. 50 yaşındaki Christian Kern akşam saatlerinde yemin ederek Avusturya'nın 1945'ten bu yana 13'üncü başbakanı olacak. Kern, SPÖ'nün 25 Haziran'da yapılacak genel kongresinde de genel başkanlığa seçilecek. Dinamik bir siyasetçi olarak tanımlanan Christian Kern, Avusturya Devlet Demiryolları ÖBB'nin yönetim kurulu başkanlığı görevini de yapıyor.

Sendika yöneticisi ve SPÖ milletvekili Josef Muchitsch, Deutsche Welle'ye yaptığı açıklamada “Etki altında kalmadan siyasi arenaya geliyor. Partiyi yeniden ayağa kaldırabilir, inisiyatif alıyor ve karar almaktan çekinmiyor” diye konuştu. Muchitsch Kern'in “iş bitirici” bir karaktere sahip olduğunu kaydetti.

Avusturya'da koalisyonu oluşturan SPÖ ile Avusturya Halk Partisi (ÖVP) ülkedeki rekor işsizlik ve yönetimdeki işbirliği eksikliği nedeniyle zor günler geçiriyor. 24 Nisan tarihinde yapılan cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ilk turunda aşırı sağcı Avusturya Özgürlükçü Partisi'nin (FPÖ) adayı Norbert Hofer sandıktan birinci çıkmış, ikinci sırayı Yeşiller'in adayı Alexander Van der Bellen almıştı. Bu sonuçlarla birlikte her iki koalisyon partisinin adayı da ikinci turda yarışma hakkını kaybetmişti. Avusturya'da cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci turu 22 Mayıs'ta yapılacak.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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