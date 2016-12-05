Avusturya'nın muhtemel Cumhurbaşkanı: Van der Bellen

Avusturya'da tekrarlanan cumhurbaşkanlığı seçimlerinde ilk hesaplamalara göre Yeşiller'in adayı Van der Bellen % 53,3 ile rakibi Hofer'i açık ara geçti. Aşırı sağcı Avusturya Özgürlükçü Partisi'nin (FPÖ) adayı Norbert Hofer'in oyları ilk hesaplamalara göre 46,7'de kaldı. Kesin sonuçlar henüz bilinmese de yabancı ve AB karşıtı FPÖ'nün adayının seçimi kazanmasına ihtimal verilmiyor.

Pazartesi günü sayılacak 700 bin mektup oyunun Hofer lehine çıkması durumunda bile bunun Van der Bellen'in galibiyetini değiştirmeyeceği belirtiliyor.

Hofer yenilgiyi kabul etti

İlk tahminlerin açıklanmasının ardından Avusturya Özgürlükçü Partisi'nin adayı Norbert Hofer'ın kampanya müdürü ORF TV'ye yaptığı açıklamada Avusturya Cumhurbaşkanlığı seçimini Van der Bellen'in kazandığını duyurdu. Van der Bellen'in rakibi Hofer de Facebook hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, son derece üzgün olduğunu belirterek rakibinin zaferini kutladı.

FPÖ Genel Sekreteri Herbert Kickl de Van der Bellen'i ilk tebrik edenler arasında yer aldı. Avusturya Başbakanı Christian Kern de twitter hesabı üzerinden "Bugün Avusturya için çok güzel bir gün, şimdi kimsenin kendini kaybeden taraf olarak görmemesi için ortak bir çaba göstermeli" ifadelerini kullandı.

6 milyon 400 bin seçmen 10 bin 300 seçim bürosunda oy kullandığı seçimde sandıklar yerel saatle 17:00'de kapandı.

Van der Bellen‘in olası zaferi gelecek yıl Fransa, Almanya ve Hollanda'da da yapılacak seçimlerde bir oy patlaması bekleyen aşırı sağ hareketler için büyük bir darbe olarak yorumlanıyor.

Avrupa rahat nefes aldı

Alman Sosyal Demokrat Parti (SPD) Genel Başkanı Sigmar Gabriel, Avusturya'daki seçimlerin ilk sonuçlarını "Mantığın zaferi" olarak yorumladı. Federal Ekonomi Bakanı Bild gazetesine verdiği demecinde "bu gelişmenin tüm Avrupa'nın yüreğine su serptiğini" belirtti.

Alman Yeşiller partisi Eş Başkanı Cem Özdemir de seçim sonucunun sevindirici olduğunu vurgularken, Alman Hür Demokrat Parti lideri Christian Lindner de sonucun "Avusturya'yı aşan bir sinyal niteliği taşıdığını" söyledi.

Avusturya Cumhurbaşkanı Heinz Fischer'in görev süresi 12 yılın ardından 8 Temmuz 2016'da dolmuştu.

22 Mayıs'taki seçimler postayla kullanılan oylarda usulsüzlük yapıldığı gerekçesiyle geçen temmuz ayında iptal etmişti. Alexander Van der Bellen 22 Mayıs'taki seçimleri sadece 30 bin oy farkıyla kazanmıştı. 22 Mayıs'ta yapılan oylamada seçmenlerin yüzde 72'si sandık başına gitmişti.

4 Aralık seçim sonuçlarına herhangi bir itiraz gelmemesi durumunda yeni Cumhurbaşkanı 26 Ocak'ta yemin ederek görevi devralacak.

Van der Bellen kimdir?

Ekonomi profesörü Van der Bellen bağımsız bir "Avrupa Birleşik Devletlerini" savunuyor. Van der Bellen ayrıca gay evliliğini destekliyor. Yeşiller'den 72 yaşındaki Alexander Van der Bellen ayrıca AB dostu bir politikacı olarak tanınıyor.

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DW MK/SSB