T24 LogoT24 Logo
Dünya
Deutsche Welle

Avusturyalı siyasetçi: Göçmen akınının arkasında Soros olabilir

Avusturya'da aşırı sağcı Avusturya Özgürlükçü Partisi'nin (FPÖ) önde gelen isimlerinden Johann Gudenus, işadamı George Soros'un Avrupa'ya yönelik mülteci akınından sorumlu olabileceğini savundu.

21 Nisan 2018 21:11

Aşırı sağcı Avusturya Özgürlükçü Partisi'nin (FPÖ) Meclis Grup Başkanı Johann Gudenus, Avusturya'da yaşanan mülteci akınının sorumlusunun milyarder işadamı George Soros olabileceğini söyledi.

Avusturya'da yayımlanan günlük gazete Die Presse'de Cumartesi günü çıkan röportajda Gudenus, "Avrupa'ya bu derecede bir kitlesel göçün tesadüfen gerçekleştiğini düşünmüyorum. Soros muhtemel aktörlerden biri" diye konuştu.

Soros'un şu ana kadar "sorgulanası bir rol" oynadığını ve kendisinin Avrupa'ya göç akınını desteklediğine dair "somut söylentiler" olduğunu belirten Gudenus, 87 yaşındaki milyarderin "finansal hünerleri" ve mülteci yardım gruplarına sağladığı desteğe vurgu yaptı. 41 yaşındaki Gudenus'un milliyetçi Sırp ve Ruslara sempati duyduğu biliniyor.

Sol muhalefetten tepki

Avusturya'daki sol ve liberal muhalefet partileri, Gudenus'un Soros ile ilgili açıklamalarına tepki gösterdi. Soros'un Yahudi kimliğine atıfta bulunan muhalefet, Gudenus'u Yahudi düşmanlığı yapmakla suçladı.

Avusturya Sosyal Demokrat Partisi (SPÖ) lideri Christian Kern ise Gudenus'un söz konusu açıklamalarıyla "kırmızı çizgiyi" aştığını söyledi. "Hiçbir şekilde ihtiyacımız olmayan şey, kışkırtma ve komplo retoriğidir" ifadelerini kullandı.

Avusturya 2017 yılından bu yana, aşırı sağcı FPÖ ile Başbakan Sebastian Kurz'un liderliğindeki merkez sağ eğilimli Avusturya Halk Partisi'nin (ÖVP) kurduğu koalisyonla yönetiliyor. FPÖ-ÖVP koalisyonu, şu ana kadar Soros karşıtı söylemlere müdahil olmamıştı.

Macaristan doğumlu Soros'un kurduğu ABD merkezli Açık Toplum Vakıfları'nın, mültecilere destek veren, çıkar amacı gütmeyen kurumları desteklediği biliniyor.

Daha önce de Macaristan'ın sağ popülist lideri Viktor Orban benzer yorumlarda bulunmuş ve 2015-2016 yıllarında yaşanan mülteci krizinden Soros'u sorumlu tutmuştu. Basında yer alan haberlere göre, Soros'un Budapeşte'deki vakıfları, Macaristan'dan ayrılarak Berlin'e taşınma planları yapıyor. Soros'un kurduğu Orta Avrupa Üniversitesi'nin (CEU) de Viyana'ya taşınma ihtimali bulunuyor.

dpa,AFP/BÜ,CÖ

© Deutsche Welle Türkçe

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

ETİKETLER

AvusturyaPartisiJohann GudenusGeorge Soros AvrupaMeclis Grup Başkanı Johann Gudenus AvusturyaGeorge SorosDie Presse CumartesiGudenusAvrupaSırpRuslaraGudenus SorosYahudiGudenus YahudiSosyal Demokrat PartisiChristian Kern

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

Erdoğan'ın Ukrayna'da verdiği selam Rusya basınının gündeminde...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Anayasa Mahkemesi’nden ‘tahliye’ kararlarına direnen mahkemelere tarihi uyarı: Göreviniz yetki...

Türkiye İstatistik Kurumu, Türkiye'nin nüfusunu açıkladı...

Sedat Peker kaçtığı yönündeki haberlerle ilgili konuştu: Balkanlardayım, oturum işlemlerimi...

Ankara Adliyesi’ni karıştıran iddia: Bylock soruşturması krize dönüştü, başsavcı vekili...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24