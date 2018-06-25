Avusturyalı siyasetçi: Burada yaşayıp Erdoğan'a oy verenler Türkiye'ye gitsin

Avusturya'nın koalisyon ortağı ve ırkçı görüşleriyle tanınan Özgürlük Partisi'nden Johann Gudenus, Avusturya'da yaşayıp da Erdoğan'a oy verenlerin, 'Türkiye'ye gitmelerinin daha iyi olduğunu' söyledi.

Johann Gudenus, bu sonuçların Avusturya'da yaşayan Türklerin ülkeye entegrasyonu konusunda büyük bir başarısızlık anlamına geldiğini ifade etti.

Yüzde 72'i 'Erdoğan' dedi

Sputnik’te yer alan habere göre, Avusturya'daki oylamada Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ve AKP'nin oyları açık ara farkla birinci çıktı.

Avusturya'da seçime katılan yüzde 38'lik seçmenin yüzde 72'si "Erdoğan", yüzde 17'si "Muharrem İnce" dedi. Selahattin Demirtaş oyların yüzde 8,3'ünü alırken Meral Akşener yüzde 1,73'ünü, Temel Karamollaoğlu yüzde 1,03'ünü aldı.

Cumhur İttifakı'nın yüzde 71,87 oranında oy aldığı ülkede Millet İttifakı'nın oyu yüzde 15,53'te kaldı. AKP'nin oyları yüzde 63,1, MHP'nin yüzde 7,74, CHP'nin yüzde 11,18, İYİ Parti'nin yüzde 2,71 ve HDP'nin yüzde 12,11 seviyesinde gerçekleşti.