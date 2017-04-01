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Dünya
Deutsche Welle

Avusturyalı milletvekili: MİT'e 35 ülkeden bilgi sızdırıldı

Avusturya Yeşiller Partisi milletvekili Peter Pilz, MİT’e 35 ülkeden Gülen yanlıları hakkında bilgi sızdırıldığını öne sürdü. Pilz küresel bir casusluk ağının söz konusu olduğunu söyledi.

01 Nisan 2017 01:03

MİT'in Almanya'da casusluk faaliyetlerinde bulunduğu, izlediği kişi ve kurumların bir listesini de Alman dış istihbarat teşkilatı BND'ye verdiğinin basına sızmasının ardından Avusturya'da da benzer casusluk iddiaları ortaya atıldı.

Avusturya Yeşiller Partisi güvenlik sözcüsü Peter Pilz, Türkiye'nin yurt dışı temsilcilikleri çalışanlarının yalnızca Almanya ve Avusturya'da değil, 35 ülkede Gülen yapılanması ile bağlantısı olduğu iddia edilen kişiler hakkında MİT'e bilgi sızdırdıklarını öne sürdü.

İddasını Türk bir kaynaktan edindiği konsolosluk belgelerine dayandırdığını ifade eden Pilz, "Görünüşe göre küresel bir casusluk ağı söz konusu" diye konuştu.

Aynı belgenin Reuters haber ajansının eline de geçtiği, ancak belgenin gerçek olup olmadığının teyit edilemediği ifade edildi. Reuters haber ajansına konuşan Türk hükümetinin üst düzey bir yetkilisinin suçlamaları geri çevirdiği belirtildi.

Söz konusu belgede Gülen yapılanması ile bağlantısı olduğu düşünülen kişilerin yanı sıra okul, kültür ve öğrenci dernekleri ve diğer kuruluşların isimlerinin yer aldığı ifade ediliyor.

Pilz, isimlerin listeye alınmasında "Erdoğan'ı eleştiren bir kısa mesajdan, bir kafedeki ya da berberdeki konuşmalara her şeyin etkili olabildiğini" öne sürdü.

Yeşiller Partili Pilz, bu bilgi ağının yıllar içinde kurulduğunu ve listede çok sayıda kişinin isminin yer aldığını düşündüklerini söyledi. Belgelerde Avrupa'nın yanı sıra Asya, Afrika ve Avustralya'daki temsilciliklerden toplanan bilgilerin de bulunduğu ifade edildi.

Alman makamları arasında iletişimsizlik iddiası

Öte yandan Almanya'da Türkiye'ye yönelik casusluk iddiaları ile ilgili yetkili makamlar arasında oluşan iletişimsizliğin hükümet içinde hoşnutsuzluğa yol açtığı öne sürüldü.

Frankfurter Allgemeine Zeitung'un haberine göre, casusluk iddialarının ortaya çıkmasının ardından Başbakan Angela Merkel, Dışişleri Bakanı Sigmar Gabriel ve İçişleri Bakanı Thomas de Maizière konuyu görüşmek üzere BND Başkanı Bruno Kahl ile Çarşamba sabahı bir araya geldi. Ancak bu görüşme gerçekleştiği sırada Kahl'ın MİT tarafından izlenenler listesinde Alman milletvekillerinin de adının geçtiği konusunda henüz bir bilgisinin olmadığı öne sürüldü.

Habere göre, söz konusu listede Sosyal Demokrat Partili (SPD) milletvekili Michelle Müntefering'in isminin olduğu geçen Pazartesi günü Federal Emniyet Teşkilatı (BKA) tarafından ortaya çıkartıldı.

Bunun üzerine BKA politikacıyı konudan haberdar etti, ancak federal hükümet bilgilendirilmedi. Çarşamba günü Hristiyan Demokrat Birlik (CDU) partili İçişleri Bakanlığı Müsteşarı Günter Krings hükümet içinde konudan haberdar olan ilk isim oldu.

© Deutsche Welle Türkçe

Reuters/AFP/SÖ/HS

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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