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Dünya
Deutsche Welle

Avusturyalı genç terör eylemi planlamaktan gözaltında

IŞİD'e bağlılık yemini eden Arnavut kökenli Avusturyalı Lorenz K.'nın, 2016'da 12 yaşındaki bir Irak kökenli Alman çocuğu Noel panayırına bombalı saldırı düzenlemesi için "kışkırttığı ve talimat verdiği" ortaya çıktı.

08 Ocak 2018 20:33

Avusturya'da Arnavut kökenli bir genç bir dizi terör eylemi planladığı şüphesiyle gözaltına alındı. Hırsızlık hükmüyle girdiği cezaevinden bir süre önce çıkan Lorenz K. isimli 18 yaşındaki gence yönelik suçlamalar Avrupa'da cezaevlerindeki radikalleşme sorununu yeniden gündeme getirdi.

Avusturya haber ajansının (APA) aktardığı bilgilerde, Viyana'daki savcılığın Lorenz K.'ya "şiddeti teşvik etmek", "patlayıcı cihaz kullanmaya teşebbüs etmek" ve "terör örgütü üyesi olmak" suçlamalarını yönelttiği kaydedildi.

Hakkındaki 55 sayfalık iddianamede, Lorenz K.'nın "IŞİD’e bağlılık yemini ettiği" belirtiliyor. Lorenz K.'nın bağlılık yemininin ardından, 2016 yılında 12 yaşındaki bir Irak kökenli Alman çocuğu Almanya'nın Ludwigshafen kentinde bulunan bir Noel panayırına terör saldırısı düzenlemesi için WhatsApp üzerinden kışkırttmak ve talimat vermekle suçlanıyor.

Cezaevinde radikalleşti iddiası

Lorenz K., 2017'nin Ocak ayında Viyana'da tutuklandıktan bu yana polis gözetiminde tutuluyor.

Arnavut ebeveyne sahip Avusturyalının, 16 yaşında hırsızlıktan hüküm giymesinin ardından girdiği cezaevinde radikalleştiği iddia ediliyor. APA ajansında yer alan bilgilere göre, K.'nın radikalleşmesi serbest kaldıktan sonra belirli camilere gitmesiyle devam etti.

12 yaşındaki Iraklı-Alman çocuk tarafından yapıldığı iddia edilen çivi bombası, Ludwigshafen'daki Noel panayırında patlamamıştı. Aralık 2016'da gözaltına alınan çocuk, reşit olmadığı için halihazırda özel devlet gözetimi altında tutuluyor.

DW/BÜ/GY

© Deutsche Welle Türkçe

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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