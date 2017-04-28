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BBC Türkçe

Avusturyalı aşırı sağcı milletvekili: Türklere vatandaşlık verilmesin

Avusturya'nın etkili aşırı sağcı milletvekillerinden Norbert Hofer, Ankara, Avusturya'da çifte vatandaş olan kaç Türkiye kökenlinin olduğunu açıklayana kadar, Türkiye kökenlilere vatandaşlık verilmemesini istedi.

28 Nisan 2017 15:32

Avusturya'da geçen yılki cumhurbaşkanlığı seçimlerinde ikinci olan aşırı sağcı milletvekili Norbert Hofer, Ankara, Avusturya'da çifte vatandaş olan kaç Türkiye kökenlinin olduğunu açıklayana kadar, Türkiye kökenlilere vatandaşlık verilmemesini istedi.

Avusturya'da yaşayan Türkiye kökenlilerin 16 Nisan referandumunda oy kullanmasının ardından, kanuna aykırı bir şekilde çifte vatandaşlık sahibi olan ülkedeki Türkiye kökenliler yeniden gündeme geldi.

Göçmen karşıtı Özgürlük Partisi (FPO) milletvekili Norbert Hofer, Oe24 televizyonuna dün akşam yaptığı açıklamada "Bana kalsa, Ankara'dan çifte vatandaşlığa dair bilgiler gelene kadar hiçbir Türk'ü vatandaşlığa geçirmezdim" dedi.

Avusturya'da yaşayan Türkiye kökenlilerin çoğu 16 Nisan'da anayasa değişlikliklerinden yana oy kullandı.

Referandum sürecinde Türk siyasilerin Avrupa ülkelerinde referandum kampanyası yürütme talepleri diplomatik krize yol açmıştı.

Avusturya Dışişleri Bakanı Sebastian Kurz, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, 16 Nisan'daki referandum için ülkesinde kampanya yapmasını "hoş karşılamayacaklarını" söylemişti.

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