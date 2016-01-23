Avusturya'dan Yunanistan'a Schengen tehdidi



Avusturya İçişleri Bakanı Johanna Mikl-Leitner "Welt am Sonntag" gazetesine Yunanistan'ın Schengen üyeliğine ilişkin sert açıklamalarda bulundu. Mikl-Leitner, "Atina hükümeti birliğin dış sınırlarının güvenliğine yönelik daha ciddi adımlar atmazsa artık Yunanistan'ın Schengen bölgesinden çıkartılması açık açık tartışılmaya başlanmalı" ifadelerini kullandı.

Muhafazakar Avusturya Halk Partisi'ne (ÖVP) mensup politikacı ayrıca Türkiye-Yunanistan sınırının kontrol edilmesinin mümkün olmadığı söylemlerinin gerçeği yansıtmadığını, Yunanistan'ın Avrupa'nın en güçlü donanmalarından birine sahip olduğunu ve bu donanmanın sivil bir yönetimle sığınmacıların kontrol ve kayıt işlemleri için görevlendirilebileceğini söyledi.

Mikl-Leitner yaptığı açıklamada ayrıca, Avrupalıların çoğunun sabrının sonuna geldiğini hatırlatarak "Bunların üzerine çok konuşuldu, artık müzakerelere başlanmalı. Burada söz konusu olan Avrupa'nın istikrarının, düzeninin ve güvenliğinin korunması" diye konuştu.

Atina: Türkiye sorumlu

Atina ise yükümlülüklerini yerine getirmediği suçlamalarını reddediyor ve donanmanın Birleşmiş Milletler anlaşmalarının yükümlülüklerine göre Ege Denizi'ndeki sığınmacıları kurtarmak ve ülkeye getirmek zorunda olduğunu vurguluyor. Hükümete göre Yunanistan'a sığınmacı akınını durdurmak ise Türkiye'nin sorumluluğu.

Atina'nın Schengen üyeliğinin iptali halinde aradaki Balkan ülkelere anlaşmaya dahil olmadığı için Schengen ülkelerinin sınırı Macaristan'a kadar gerileyecek.