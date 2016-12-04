Avusturya'dan tekrarlanan cumhurbaşkanlığı seçimleri bugün

Avusturya, Mayıs ayında yapılan seçimlerin iptal edilmesinin ardından yeni cumhurbaşkanını seçmek için bugün bir kez daha sandık başına gidiyor.

Seçimlerde aşırı sağcı Özgürlük Partisi'nin adayı Norbert Hofer ile Yeşiller Partisi'nden solcu Alexander Van der Bellen karşı karşıya geliyor.

Hofer, Nisan ayında yapılan ilk turu kazanmış ancak Mayıs ayındaki ikinci turda yaklaşık 31 bin oyla kaybetmişti. Özgürlük Partisi 8 Haziran'da seçimlerde "büyük usulsüzlükler" yapıldığı gerekçesiyle sonuca itiraz etmiş ve Anayasa Mahkemesi Temmuz ayında bu itirazı kabul ederek, seçimleri iptal etmişti.

Seçilmesi halinde, Hofer, İkinci Dünya Savaşı'ndan bu yana Avrupa'nın ilk aşırı sağcı devlet başkanı olacak.

Yapılan son kamuoyu anketleri, aylardır seçim kampanyası yürüten adayların başa baş gittiklerini gösteriyor.

Avusturya'da cumhurbaşkanlığı genel anlamda sembolik bir maka. Ancak cumhurbaşkanının parlamentonun alt kanadı Ulusal Konseyi lağvetme ve seçimleri yenileme yetkisi var.

Geçen hafta içerisinde BBC'ye konuşan Hofer, kimsenin kendisinden korkmaması gerektiğini söyledi.

Bununla birlikte Hofer, Avusturya'da yaşan Müslümanların bu ülkenin bir parçası olduğunu ancak İslamın "ülkenin değerleri arasında yer almadığını" vurguladı.

Hofer, Avusturya'nın üyeliğini referanduma götürebileceğini belirtti ancak kendisine verilen oyların Avusturya'nın AB'den ayrılmasını sağlayacağı yönündeki görüşlere katılmadığını da sözlerine ekledi.

Aşırı sağcı lider, bu görüşünün Türkiye'nin AB'ye katılması ve İngiltere'nin ayrılmasının ardından birliğin daha merkeziyetçi bir yapıya bürünmesi halinde değişebileceğini vurguladı.