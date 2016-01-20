Avusturya'dan sığınmacılarla ilgili önemli karar



Avusturya Başbakanı Werner Faymann, 2016 yılı sonuna kadar 37 bin 500 sığınmacı kabul edeceklerini açıkladı. Bu yıl için belirlenen "üst sınır" önümüzdeki yıllarda da azaltılmaya devam edecek. 2019 yılı için 25 bin sığınmacı öngörüldü.

Avusturya'ya geçen yıl yapılan iltica başvurusu 90 bini buldu. "Herkesi Avusturya'ya kabul edemeyiz" diyen Faymann, aldıkları kararı, "AB partnerlerini harekete geçmeye çağıran acil bir çözüm" olarak niteledi.

Avusturya'nın kararına tepkiler

Almanya Cumhurbaşkanı Joachim Gauck, "mülteci kabulünü matematik formüller belirlememeli" diyerek üst sınıra karşı çıktı. Gauck, bununla birlikte bir "sınırlandırma stratejisi"nin etik dışı sayılamayacağını da vurguladı.

Alman hükümet sözcüsü Steffen Seibert ise Viyana'nın kararını temkinli karşıladı. Seibert, "Avrupa'nın yalnızca ortak hareket ederek sığınmacı krizine en uygun cevabı verebileceğini" söyledi.

AB dönem başkanı Hollanda'nın değerlendirmesi

Avrupa Parlamentosu Başkanı Martin Schulz, Avusturya'nın kararına anlayışla yaklaştı. Schulz, "Avusturya çok çaba harcadı ama AB'de yalnız bırakıldı" dedi. Mültecileri ülkelerine almak istemeyen AB üyesi ülkelere tepki gösteren Schulz, "Herkes paylaşıma katılsaydı, sığınmacı krizi olmazdı" dedi.

AB Dönem Başkanı Hollanda'nın Başbakanı Mark Rutte, AB dış sınırlarının daha etkin şekilde kontrol edilerek mülteci sayısının ciddi ölçüde azaltılmasını talep etti. Rutte, bunun 6 – 8 hafta içinde gerçekleşmemesi halinde bir "B Planı"na ihtiyaç duyulacağını kaydetti.