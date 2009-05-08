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Yaşam

Avusturya'dan Kudüs'e bisiklet turu

08 Mayıs 2009 15:23

Avusturya'nın başkenti Viyana'dan Kudüs'e gitmek üzere 13 Nisanda bisikletleriyle yola çıkan 3'ü kadın 18 kişi, Konya'nın Karapınar ilçesine ulaştı.

Karapınar'da mola veren yaşları 50 ile 65 arasında değişen Avusturyalılar, amaçlarının Kudüs'e bisiklet ile ulaşmak olduğunu belirtti.

Grup lideri Johann Gattrinnger, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türk insanın kendilerine gösterdiği sıcak ilgiden çok memnun olduklarını söyledi.

Şu ana kadar Türkiye'de Edirne, İstanbul ve Konya'yı gezdiklerini belirten Gattrinnger, "Bu şehirlerin insanları bizlere her konuda yardımcı oldu. Ülkeniz her yönüyle çok güzel" dedi.

Günde ortalama 100 kilometre pedal çevriklerini ve şu ana kadar toplam 2 bin 500 kilometre yol katettiklerini ifade eden Gattrinnger, bisikletlerle geçtikleri ülkeleri daha iyi tanıma fırsatı bulduklarını, Türkiye turunun Antakya'da biteceğini, yolculuklarına Suriye üzerinden devam edeceklerini sözlerine ekledi.

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