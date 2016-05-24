Avusturya'daki seçim sonucu Avrupa'yı rahatlattı



Almanya Cumhurbaşkanı Joachim Gauck, seçimi kazanan mevkidaşı Alexander Van der Bellen'e gönderdiği kutlama mesajında Avrupa yanlısı tavrını övdü. Gauck, "Yeni görevinizde daha güçlü, güvenilir ve uzun vadede daha köklü bir Avrupa Birliği'nin gelişimi için çaba harcayacak olmanızdan dolayı memnuniyet duyuyorum" dedi.

Fransa Başbakanı Manuel Valls da Avusturya'da sandıktan çıkan sonuçtan memnun olduğunu duyurdu. Sosyalist Partili Valls, "Avusturya halkının popülizm ve aşırılığı reddetmiş olması rahatlattı. Bundan Avrupa'da herkes gereken dersi çıkarmalı" diye konuştu.

"Korkuları istismar etmiyor"

Avusturya Başbakanı Christian Kern, kutlama mesajında yeni cumhurbaşkanını öven ifadelere yer verdi. Kern, "Alexander Van der Bellen korkuları istismar etmeyen, fırsatlara öncelik veren, dünyaya açık, Avrupa yanlısı bir politikayı savunuyor" dedi.

Almanya Dışişleri Bakanı Frank-Walter Steinmeier, resmi Twitter hesabından geçtiği mesajda, "Avrupa rahat bir nefes aldı" ifadesine yer verdi.

"Van der Bellen'i büyük bir görev bekliyor"

Almanya Sosyal Demokrat Partisi Genel Sekreteri Katarina Barley, "Sandıktan sağcı FPÖ'nün adayının çıkmaması hem Avusturya hem de Avrupa için iyi bir haber" dedi.

Alman Yeşiller Partisi Eş Başkanı Simone Peter, "Seçimi kazanan Yeşil cumhurbaşkanını milliyetçilerle ilerici güçler arasında bölünmüş bir ülkeyi birleştirme gibi büyük bir görev bekliyor" dedi.

"Avrupa için önemli bir zafer"

Çek Cumhuriyeti Savunma Bakanı Martin Stropnicky de Van der Bellen'in seçimi dolayısıyla bir kutlama mesajı yayınladı. Merkezde yer alan ANO Partisi'nin mensubu Stropnicky, Avusturya'daki seçim sonucunu, "Avrupa için önemli bir zafer" sözleriyle yorumladı.