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Dünya
Deutsche Welle

Avusturya'daki İslam yasası emsal oluyor

İslami dernekler ve camilerin yurt dışından finanse edilmesini yasaklayan Avusturya İslam yasası Almanya'da da tartışma konusu oldu.

02 Mart 2015 14:18

Federal hükümetin büyük ortağı Hıristiyan Demokrat Birlik Partisi'nin (CDU) Yönetim Kurulu üyesi Jens Spahn, Almanya'da İslami kuruluşlara daha sıkı denetim getirilmesi gerektiğini savundu.

Spahn, Bild gazetesinin bugünkü nüshasında yer alan demecinde, "Avusturya'da yürürlüğe giden İslam Yasası'nın ders alınacak birçok yönünün bulunduğunu" söyledi.

Jens Spahn, "Almanya'da da orta vadede İslami dernek ve camilerin yurt dışından finanse edilmesini yasalarla önlemek, İslami kuruluşlarla iyi ve alternatif finansman imkânlarını tartışmak gerekiyor" diye konuştu.

İmamlar artık Avusturya'da yetişecek

Avusturya yüz yıl önce çıkarılan İslam yasasını günün şartlarına adapte etmek için üç yıl önce yeni bir taslak üzerinde çalışma başlatmıştı.

Yasa, Avusturya'daki Müslümanların toplumdaki hukuki konumlarını belirliyor. Çoğunluğu Boşnak ve Türk olmak üzere Avusturya'da yaklaşık 600 bin Müslüman yaşıyor.

İmamlar artık Avusturya'da eğitilecek. Avusturya Dışişleri ve Uyum Bakanı Sebastian Kurz, "Almanca bilen ve Avusturya'da yetişmiş din adamlarına ihtiyacımız var. Ülkemizi ve kültürümüzü tanıdığı için Avusturya'daki Müslüman gençlerin problemlerine vakıf olan din adamları istiyoruz" açıklamasını yapmıştı.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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