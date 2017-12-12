Avusturya’daki doğalgaz patlaması İtalya’yı da vurdu

Avusturya’daki bir gaz bağlantı istasyonunda meydana gelen patlama, İtalya ve Slovakya’yı da etkiledi. İtalya Ekonomik Kalkınma Bakanlığı gaz akışının durmasının ardından “acil durum” ilan ederken, Slovakya’dan yapılan açıklamada da Avusturya’ya yönelik gaz akışının durdurulduğu belirtildi.

Avusturya’nın Baumgarten kendindeki OMV gaz istasyonunda meydana gelen patlamada 1 kişi hayatını kaybetmiş, 18 kişi de yaralanmıştı. Patlamanın Viyana saatiyle sabah 09.00’da meydana geldiğini aktaran OMV sözcüsü Elena Menasse, Sputnik International’a yaptığı açıklamada, istasyondaki işletmecinin Gas Connect Austria olduğunu ve OMV’nin de yüzde 51’lik payı olduğunu ifade etti.

"Terör saldırısına dair bir işaret yok"

Patlamanın arkasında “teknik sebepler” olduğunu kaydeden Aşağı Avusturya Polis Şefi Markus Haindl, terör saldırısına dair işaret bulunmadığını belirterek, “Çok fazla şey söyleyemiyoruz. İncelemenin başındayız, yüzlerce itfaiye, kurtarma çalışanı ve polis burada” dedi. Yerel polis, vatandaşlara olay yerinden uzak durmaları ve talimatları takip etmeleri uyarısında bulundu.

İtalya: Avusturya tarafında ciddi arz sorunu yaşıyoruz

Gaz dağıtım merkezinde yaşanan patlamayla ilgili konuşan İtalya Ekonomik Kalkınma Bakanı Carlo Calenda da, “Avusturya’daki gaz dağıtım merkezinde bir kaza yaşandı. Bu kaza nedeniyle Rusya’dan tedarik ettiğimiz gazın, Avusturya tarafında ciddi arz sorunu yaşıyoruz. Trans Adriyatik Boru Hattı olsaydı, bugün arz eksikliği dolayısıyla acil durum ilan etmek durumunda kalmazdık” ifadelerini kullandı.

Ekonomik Kalkınma Bakanlığı’nın rutin uygulama kapsamında acil durum ilan ettiğini de duyuran İtalyan gaz dağıtım firması SNAM’dan yapılan yazılı açıklamada da, “Patlama sebebiyle Rusya’dan İtalya’ya olan gaz akışı, geçici süreyle durdu” dendi ve hasar tespit çalışmalarına göre gaz akışının yeniden başlayabileceği belirtildi.

Slovakyalı işletim firması Eurstream firmasından temsilci Pavol Kubik de, patlamanın ardından Slovakya’dan Avusturya’ya gaz akışının askıya alındığını aktardı.

Rus Gazprom da patlamanın ardından müşterilerine istikrarlı gaz akışı sağlamak için çalışmaların sürdüğünü açıkladı.