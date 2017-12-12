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Dünya

Avusturya'da doğalgaz aktarma merkezinde patlama; 1 ölü, 18 yaralı

Patlamaya teknik bir arızanın neden olduğu açıklandı

12 Aralık 2017 18:01

Avusturya'daki bir doğalgaz aktarma merkezinde yaşanan patlamada 1 kişinin öldüğü, 18 kişinin yaralandığı açıklandı. Merkezde büyük hasar olduğu ve faaliyetinin durdurulduğu açıklandı.

Avusturya polisinin açıklamasına göre patlama, başkent Viyana'nın doğusundaki Baumgarten'da bulunan ülkenin başlıca doğalgaz aktarma merkezinde yaşandı.

Polis sözcüsü Edmund Tragschitz  "Patlama yerel saatle 08.45'te yaşandı. Her şey kontrol altında ancak gelen ilk bilgilere göre yaralananlar var" dedi.

Kronen-Zeitung gazetesi patlamada 60 kişinin yaralandığını duyururken, Avusturya Basın Ajansı'na konuşan Kızılhaç yetkilisi Sonja Keller 1 kişinin öldüğünü, biri ağır olmak üzere 18 kişinin de yaralandığını söyledi.

 

"Patlamaya teknik arıza yol açtı"

 

Avusturya polisi patlamaya teknik arızanın yol açtığını duyurdu.

Baumgarten doğalgaz aktarma merkezi ülkeye Rusya, Norveç ve diğer ülkelerden gelen doğalgazı dağıtma görevini yerine getiriyor.

 Yılda 40 milyar metreküp gazın dağıtımından sorumlu olan Slovakya sınırındaki merkez aynı zamanda Avrupa'nın da en önemli doğalgaz aktarma merkezlerinden birisi.

Olayın ardından merkezin operatörlüğünü üstlenen 'Gas Connect Austria' şirketi merkezin faaliyetinin tamamen durduğunu açıkladı.

Operatör sözcüsü Armin Teichert patlama sonucu merkezde büyük hasar oluştuğunu açıkladı.

Avusturya'nın doğalgaz düzenleyici kurumu 'E-Control' de patlama sonucu İtalya, Macaristan ve Slovenya'ya gaz dağıtımının durduğunu açıkladı.

Ancak Teichert, İtalya ve Hırvatistan'a yönelik gaz akışında aksama olabileceğini fakat başka ülkelere yönelik aksama olmayacağını belirtti.

Rus Gazprom şirketi ise açıklamasında olayın farkında olduklarını belirterek "Şu anda şirketimiz bu ulaştırma hattı üzerindeki müşterilerine kesintisiz gaz sevkiyatını sağlamak için gaz akışının yeniden dağıtımı üzerinde çalışıyor.

 

Slovakya'dan gaz akışı durdu

 

Slovakyalı yetkililer de patlama sonrası Slovakya'dan Avusturya'ya olan gaz akışının durduğunu duyurdu.

 

Avrupa'da gaz fiyatları rekor kırdı

 

Patlamanın ardından İtalya'da doğalgazın toptan gün öncesi fiyatı yüzde 97 oranında artarak megavat saati 47 euro'ya yükseldi. Bu şu ana kadar ülkede kaydedilen en yüksek rakam oldu.

İngiltere'de de acil teslim edilen gazın fiyatı kalori başına yüzde 35 oranında artarak 92 peni oldu. Bu rakamın 2013'ten beri görülmediği kaydedildi.

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