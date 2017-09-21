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Avusturya'daki cinnet kurbanı aile Düzce'de toprağa verildi

Tezcan SOLMAZ/DÜZCE, (DHA)- AVUSTURYA'da 37 yaşındaki Tarık Hamarat, uzaklaştırma cezası bulunan evine gidip eşi 33 yaşındaki Emine, çocukları 7 yaşındaki Remziye ve 4 yaşındaki Ebrar Hamarat'ı bıçaklayarak öldürdükten sonra pencereden atlayıp intihar ett

21 Eylül 2017 20:48

Tezcan SOLMAZ/DÜZCE, (DHA)- AVUSTURYA\'da 37 yaşındaki Tarık Hamarat, uzaklaştırma cezası bulunan evine gidip eşi 33 yaşındaki Emine, çocukları 7 yaşındaki Remziye ve 4 yaşındaki Ebrar Hamarat\'ı bıçaklayarak öldürdükten sonra pencereden atlayıp intihar etti. Anne, baba ve çocuklarının cenazeleri, memleketleri Düzce\'de toprağa verildi.
Avusturya\'nın Vorarlberg eyaletine bağlı Hohenems bölgesinde bir balıkçı restoranında garson olan Tarık Hamarat, iddiaya göre işten çıkarılınca eşiyle sorunlar yaşamaya başladı. Eşine ve çocuklarına şiddet uyguladığı iddia edilen Tarık Hamart\'a, eşinin şikayeti üzerine evden uzaklaştırma cezası verildi. Tarık Hamarat, uzaklaştırma cezasına rağmen eşiyle konuşmak için eve gidip barışma teklifinde bulundu. Ancak çift arasında tartışma çıktı. Tartışmada cinnet getiren Tarık Hamarat, evde bulduğu bıçakla eşi Emine ile kızları Remziye ve Ebrar\'ı bıçaklayarak öldürdü. Tarık Hamarat, ardından evinin penceresinden atlayarak intihar etti.
Anne, baba ve çocuklarının cenazeleri memleketleri Düzce\'nin Kaynaşlı İlçesi\'ne getirildi. Emine hamart ve kızlarının cenazeleri öğlen, Tarık Hamarat\'ın cenazesi de ikindi vakti Çele Mahallesi\'ndeki camide kılınan cenaze namazları ardından mahalle mezarlığında gözyaşları arasında toprağa verildi. Cenaze namazlarının ailelelerin birbirleriyle karşı karşıya gelmemesi için farklı zamanda kılındığı öğrenildi.

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