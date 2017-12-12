Avusturya'daki bir doğalgaz fabrikasında patlama oldu (2)

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Deniz Kılınç / İstanbul, 12 Aralık (DHA) - Avusturya ve Slovakya sınırında bulunan bir doğalgaz fabrikasında gerçekleşen patlamada bir kişinin öldüğü ve en az 18 kişinin yaralandığı belirtildi.

Avusturya\'nın başkenti Viyana\'nın doğusunda, Baumgarten an der March bölgesinde bulunan fabrikada gerçekleşen patlamanın sebebinin ne olduğu henüz belirlenemedi.

Yerel medyada çıkan haberlere göre patlamanın gerçekleştiği sırada fabrikada 60 kişinin çalıştığı söylendi.

Avrupa\'nın en büyük petrol şirketlerinden biri olan OMV, patlamanın doğal yollardan gerçekleşip gerçekleşmediğini araştırıldığını söylerken, olası bir şüpheli ihtimaline karşın alanın arandığını belirtti. Şirket aynı zamanda, patlama sebebiyle fabrikada oluşan hasar boyutunun öğrenilmeye çalışıldığını söyledi.