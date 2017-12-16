Avusturya’da yeni hükümet üyeleri belli oldu

Muhafazakâr Avusturya Halk Partisi (ÖVP) ile sağ popülist Avusturya Özgürlükçü Partisi'nin (FPÖ) kuracağı koalisyon hükümetinde yer alacak bakanların isimleri belli oldu.

Başbakan Sebastian Kurz’un liderliğindeki ÖVP yedi bakan ve bir müsteşar, Başbakan Yardımcısı Heinz-Christian Strache liderliğindeki FPÖ ise altı bakan ve bir müsteşar ile koalisyon hükümetinde yer alacak.

ÖVP'li bakanlar

Avusturya'nın yeni başbakanı 31 yaşındaki Sebastian Kurz, Avrupa'nın en genç lideri. 30 yaşında ÖVP'nin genel başkanlığına seçilen Kurz, 27 yaşında Avrupa'nın en genç dışişleri bakanı olmuştu.

16 üyeli kabinede ÖVP'den yer alan bir diğer isim ise Gernot Blümel. Başbakan Kurz'a yakın isimler arasında bulunan 36 yaşındaki Blümel, başbakanlıkta Avrupa Birliği, kültür ve medyadan sorumlu devlet bakanı olarak görev yapacak.

Maliye Bakanlığı'nı bugüne kadar sigorta şirketi Uniqa genel müdürü olarak görev yapan Hartwig Löger üstlenecek.

FPÖ'lü bakanlar

Avusturya'da yeni kurulan koalisyon hükümetinde FPÖ lideri Heinz-Christian Strache başbakan yardımcısı oldu. İslam ve Avrupa Birliği karşıtı söylemleriyle dikkat çeken 48 yaşındaki Strache, 2005 yılından beri FPÖ'nün genel başkanlığını yürütüyor.

Koalisyon hükümetinde iç ve dışişleri bakanlıkları FPÖ'nün oldu. Eski FPÖ lideri Jörg Haider'in konuşmalarını kaleme alarak kariyerine başlayan 49 yaşındaki Herbert Kickl İçişleri Bakanı oldu.

Karin Kneissl ise parti üyesi olmamasına rağmen, FPÖ tarafından Dışişleri Bakanlığı'na getirildi. Ortadoğu uzmanı Kneissl, Almanya Başbakanı Angela Merkel'in mülteci siyasetini ve Avrupa Birliği ile Türkiye arasında imzalanan mutabakatını sert bir şekilde eleştirmesiyle biliniyor.

Yeni kabinede Savunma Bakanı ise 41 yaşındaki Mario Kunasek oldu. İnsan hakları örgütlerinin verdiği bilgilere göre, Kunasek sığınma başvurusunda bulunanların gece sokağa çıkmasının yasaklanması, sağlık sistemine erişimlerinin sınırlandırılması gibi önerilerle dikkat çekmişti.

ÖVP ve FPÖ liderleri Kurz ve Strache'nin dün uzlaşmaya varıldığını açıklamalarının ardından, bu sabah Cumhurbaşkanı Alexander van der Bellen tarafından kabul edilmişlerdi. Cumhurbaşkanı van der Bellen, liderlerle yaptığı görüşmenin ardından Twitter üzerinden yaptığı açıklamada, yeni hükümetin Avrupa yanlısı bir çizgi izlemesinin önemini vurgulamıştı.

Reuters, JD/BW

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