Avusturya'da Van der Bellen'in zaferine tepkiler olumlu

Avusturya'da tekrarlanan cumhurbaşkanlığı seçimlerinde ilk tahminlere göre, Yeşiller Partisi'nin eski Genel Başkanı Van der Bellen Avusturya'nın yeni cumhurbaşkanı olacak. İlk sonuçların Pazartesi sayılacak postayla kullanılan oyların açılmasından sonra açıklanacağı seçimlerde Van der Bellen'in rakibi Avusturya Özgürlükçü Partisi'nin (FPÖ) adayı Norbert Hofer de seçim sonuçlarına itiraz etmeyeceğini duyurdu.

AB yanlısı Van der Bellen'in zaferine ilk tepkiler Avrupa'da aşırı sağın yükselişi nedeniyle duyulan kaygıların yerini ilk etapta rahatlamaya bıraktığı yönünde.

Avrupa Parlamentosu Başkanı Martin Schulz Van der Bellen'ın zaferinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Bu başarının "milliyetçilik, gericilik ve Avrupa karşıtı popülistlik anlamında ağır bir yenilgi" olarak tanımlayarak, Van der Bellen'in açık bir Avrupa yanlısı mesajıyla bu zaferi elde ettiğini vurguladı.

Almanya Dışişleri Bakanı Frank-Walter Steinmeier de Van der Bellen'in seçilmesini övdü ve "Avrupa'da popülizme verilmiş iyi bir cevap" olarak niteledi. Steinmeier "Avrupa demokrasisinin beşiği" Yunanistan'dayken bu haberi aldığını, çok sevindiğini açıkladı. Şubat ayında Steimmeier'in kendisi de Almanya Cumhurbaşkanlığı için yarışacak.

Avrupa Parlamentosu'nun en büyük grubu olan Hristiyan Demokrat partilerin oluşturduğu Avrupa Halk Partisi'nin Grup Başkanı Manfred Weber ise Tweeter hesabından yaptığı açıklamada "Avusturyalılar çok açık bir Avrupa yanlısı mesaj gönderdiler" dedi. Weber FPÖ'nün "yalan ve korku kampanyasının" işe yaramadığını belirtti.

Van der Bellen‘in olası zaferi gelecek yıl Fransa, Almanya ve Hollanda'da da yapılacak seçimlerde bir oy patlaması bekleyen aşırı sağ hareketler için büyük bir darbe olarak yorumlanıyor.

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DW SSB/MK