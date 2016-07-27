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Dünya

Avusturya'da Türk bayrağı asmak yasaklandı

Entegrasyon Bakanı Sebastian Kurz, Türkiye kökenli insanların Avusturya'ya karşı sadık tutum göstermesi gerektiğini söyledi

27 Temmuz 2016 19:28

Avusturya’nın Wiener Neusttadt şehrinde, 15 Temmuz darbe girişimine karşı çıkan Türklerin evlerine ve balkonlarına Türk bayrağı asması yasaklandı.

Wiener Neustadt Belediye Başkanı Klaus Schneeberger, Türk sivil toplum örgütleri ve toplu konut yönetimlerine gönderdiği mektubunda, evlere ve balkonlara asılan Türk bayraklarının kaldırılmasını istedi. Türk bayrağı asılmasanın Türkiye siyasetinin Avusturya'ya taşınması anlamına geldiğini ileri süren Schneeberger, “Evlerine ve balkonlarına Türk bayrağı asanlara bu bayrakları derhal kaldırmaları çağrısında bulunuyorum. Bu şehri benimsemeyenin burada yeri yoktur" ifadelerini kullandı.

 

"Türkiye kökenliler Avusturya'ya karşı sadık tutum göstermeli"

 

Mektupta, toplu konut yöneticilerinden de kiracıların Türk bayrağı asmasına engel olunması istendi. Avusturya Dışişleri ve Entegrasyon Bakanı Sebastian Kurz, devlet televizyonu ORF’ye yaptığı açıklamada, darbeye karşı çıkan vatandaşların katıldığı gösterileri eleştirerek, “Türkiye kökenli insanlar, Avusturya'ya karşı sadık tutum göstermeli” dedi.

 

Bozkurt selamı da yasaklansın talebi

 

Kurz, "Vatandaşlık yasal kurallar çerçevesinde tabii ki geri alınabilir ve bu konuda mevzuat çok açıktır" ifadesini kullandı. Aşırı sağcı Avusturya Özgürlükçü Partisi'nin (FPÖ) cumhurbaşkanı adayı Norbert Hofer, Türk kökenlilerin Avusturya vatandaşlığının iptal edilmesini isterken, Yeşiller Partisi Viyana Eyaleti Sözcüsü Joachim Kovacs ise darbe karşıtı protestolarda kullanılan "bozkurt" selamının yasaklanmasını talep etti.

 

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