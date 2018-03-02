Avusturya'da politikacıya küfre ceza yok

Avusturya'da aşırı sağcı Özgürlük Partisi'nin (FPÖ) lideri Heinz-Christian Strache'nin bir üst mahkemeye taşıdığı hakaret davası reddedildi.

Strache, geçen yılki seçimler sırasında aşırı solcu "Linkswende" (Sol Şimdi) adlı grubun destekçileri tarafından çekilen videoların ardından mahkemeye başvurmuştu. Mahkemelik olan videolarda Linkswende destekçileri, aşırı sağcı politikacıyı protesto için el hareketi yapıyor ve küfür ediyordu.

Strache, Aralık ayında videoya karşı açtığı davayı kaybetmiş ancak konuyu bir yüksek mahkemeye taşımıştı. Viyana'daki Yüksek Mahkeme de ifade özgürlüğüne dikkat çekerek Stache'nin başvurusunu reddedi.

Linkswende'nin sözcüsü mahkemenin aldığı karardan memnun. Sözcü David Albrich kararı ifade ve basın özgürlüğü açısından bir zafer olarak değerlendirdi.

Strache'nin liderlik ettiği Özgürlük Partisi, Aralık ayında Avustralya'da kurulan yeni hükümette koalisyon ortağı olarak göreve başlamıştı. Strache, Muhafazakâr Avusturya Halk Partisi (ÖVP) lideri Sebastian Kurz'un başbakanlığı üstlendiği kabinede başbakan yardımcılığı görevini yürütüyor. İslam ve göçmen karşıtı görüşleri ile de tanınan FPÖ seçimlerde yüzde 26 oy alarak üçüncü parti olmuştu.

AFP,ÖA/GY

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