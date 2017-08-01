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Dünya

Avusturya'da Nazi propagandasına para cezası

Avusturya'da sosyal medya hesabından Nazileri öven paylaşımlarda bulunan bir kişi, 1440 Euro para cezasına çarptırıldı

01 Ağustos 2017 14:15

Avusturya'da sosyal medya hesaplarından Nazileri öven paylaşımlarda bulunan bir kişi Vorarlberg Eyaleti Feldkirch Mahkemesi'nce para cezasına çarptırıldı.

Hürriyet'in yerel basından aktardığı habere göre mahkeme, sosyal medya hesabı üzerinden, ''Hitler barış istedi, savaş değil. Yahudilerin gaz odalarına gönderilmesi tamamen uydurma'' şeklinde paylaşımlarda bulunan 36 yaşındaki kişiye 1440 Euro para cezası verdi.

Söz konusu kişinin, paylaşımlarını, “Sadece kara mizahtı” diyerek savunduğu aktarıldı.

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